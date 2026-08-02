手球｜ 劉健斌「運動改變一生」全運會一炮而紅後香港手球日常

去年11月全運會，於一聲聲「We are Hong Kong」應援下，香港男子手球在啟德主場披甲上陣，最終無緣決賽，然而闖入四強創1980年代以來歷史性佳績，令香港掀起一陣手球熱潮。8個月過去，香港手球仍是港隊副隊長劉健斌的生活日常，一切全因喜歡和傳承。 文、圖︰吳清秀 香港手球隊為業餘性質，對比起內地職業隊，相當缺乏訓練資源，甚至大部分時間隊員只能冒著受傷的風險，於室外場地訓練。全運會一戰後，香港手球社會關注度提升，不少媒體爭相報道，康文署更批多一倍的室內練習時數。手球在香港的地位亦提升不少。

全運會四強帶傷上陣 於此背後，手球港隊副隊長劉健斌，在四強戰背水一戰，即使負傷亦披甲上陣，他奮力為球隊射入一球。儘管因傷退役，亦從未後悔。這一球證明香港仍有一群「拼命三郎」，願意燃燼自己的身軀，只為照亮後輩的路途。 四強賽後，阿斌傷勢嚴重，未能參與銅牌戰，就此退役。透過這次專訪，與大家一同了解紅海過後，摒去光環的劉健斌，手球人生究竟是怎樣。

阿斌目前執教於拔萃男書院及拔萃女書院的手球隊。這次採訪跟拍半日，瞥見了他在無數手球日常中的一角。 那天我們9時相約於男拔後梯，遙想起阿斌比賽時壯碩的身軀，嚴肅的神情，迎面而來的氣慨令我不禁忐忑起來。惟遠遠看見阿斌，他已經揮手一笑。走上男拔後梯，走了幾步，我已經氣喘喘，健步如飛的他看見我這般模樣，道：「慢慢來，不要緊。」體貼之情，令我的緊張微微緩解。 由湊數到愛上手球 阿斌遙想起第一次接觸手球是中二，只因哥哥當時在學校手球隊，正好球隊不夠人，起初並無心發展手球的小伙子就被老師「捉去」湊人數。他笑稱媽媽當時不允許參加，因為自己已參與多項運動，乒乓球及籃球等。但唯獨只喜歡手球。「誰能想到越打越覺得好玩，越打越喜歡，就越投入下去，直到這一刻。」

阿斌疫情時隨著半月板撕裂，曾一度退役，投身於檢疫中心助理。當時27歲的他，在三點一線的生活中，暗忖了一段時間，發覺自己仍想「打波」，那一刻只想做喜歡的事情。因失去過更珍惜，他毅然辭職，轉為教練，重投手球港隊懷抱。 這份喜愛，令他撐過每一次傷患︰「傷患一定是運動員最大的敵人。我右腳和左腳都做過林林總總的大手術。」即使每次復健時，他都悲觀地被「不會康復」、「辛苦為了甚麼」、「已經回不去巔峰狀態」這些想法吞噬。然而每一次射門、每一次跳起，他都用盡全力。即使未曾克服痛楚，上場只因想為團隊貢獻一己之力。「若然不是家人朋友的支持，在香港恐怕很快已經想放棄這項運動。」

提及他在港隊的定位，阿斌憶起同樣司職控球的搭檔，港隊隊長謝永輝。「我在港隊定位是一個穩定的角色，我的拍檔較為有創意，互相相輔相成。」此思想亦能應用到執教上，阿斌會因應學生資質和特性，去提攜及因材施教。 因材施教 男女隊大不同 暑假期間，阿斌七日之中有六日都在教波，他笑稱因為在做自己熱愛的事，因此亳無怨言。只是一眾小年輕們難免令這位「老前輩」有些頭痛。「出席率是最令人困擾的，特別是在假期期間。開學的日子可以去到50人，但暑假就只有小貓三四隻。」而女隊就更加嚴峻，正正因為參與這個運動的基數很少，女生大多不會視為主項，假期間可能只有十多人參與。但感到滿足的部分就是陪伴他們成長，看到他們自豪地說自己玩這項運動。

在拍攝過程中，一眾少年基本上都聽從斌教練的指示，只有偶爾「調皮搗蛋」。阿斌在男隊訓練上較為嚴謹，眉頭總是緊皺，語氣較為嚴厲地說︰「跑快啲，快啲攞波。」在女隊節奏上較緩慢，亦較溫和。但訓練結束後，斌教練又會回到平常的樣子，尤如朋友般與他們共處，閒話家常。正如阿斌學生陳暉泰所言，「第一印象覺得他很嚴肅很兇，但相熟過後發覺他很好相處。」

盼增加手球同路人 「我和男隊的幾個學生都曾經熱烈討論過，大家都想堅持己見，因為我不一定對，所以我歡迎激烈的討論。而在球場外，我想做一個友善的『同路人』。」阿斌在採訪中頻頻提及「同路人」一詞；問到在香港是否沒有成績就等於沒有關注，他分析道：「一項運動它發展了這麼久，一定會有同路人，不論是以前種樹的前輩，或是現在打球的後輩，總會有一群人去支持這個運動。」他亦盼望「和同路人做出成績，令這項運動可持續發展。」

在手球圈中，阿斌笑道大家都是自己人。平日亦和學生及舊生吃飯。有難時會相助，正如這次訪問促成，亦是托阿斌的舊生聯繫。他直指「運動可以改變一個人的生命」。或許沒有手球，就沒有現在的劉健斌。

意氣風發的少年少女亦會有懼怕的東西——手球膠。當斌教練一聲令下，少年們總是萬般不情願地、半推半就就地拿起黏呼呼的膠，再一一仔細地塗抹在手上，以增加抓球力。儘管他們如此嫌棄，可是上場時他們總打起十二分精神，投入每項訓練，揮灑汗水到力竭之時。 如此利器，卻亦是造成場地不足的「雙面刃」。手球膠之黏性令室內場地板常染膠漬，而清潔這些膠漬所用之時間及費用，亦令官方頗為苦惱。 全運會以前，手球在香港屬於較冷門的運動，甚少能參與亞洲級賽事。更因其成績未被體院納入精英運動，而沒有薪酬。亦沒有固定手球基地，需要「頻撲」於港九新界體育館或室外公園練波。於「石屎地」中一次次擦傷、跌倒、飛撲，這些皮肉之痛令港隊煉出更堅毅的精神，令他們更加想透過全運會為後輩提供更好資源。

室內場訓練時數獲改善 當時15個港隊球員均選擇奮身一博，辭職或停職全身投入訓練；不計後果，只為實現夢想「傻」一次。如此拼勁，在全運會後獲得一眾香港市民支持，更斬獲2025年度香港最佳運動隊伍。阿斌略帶自豪，眼神堅定「毋庸置疑我們一定對整個手球界有幫助，首先增加了關注度，其次多了媒體曝光率，亦有更多室內場地去訓練。」相比起幾年前，港隊一星期中起碼有三日需要練室外埸。現時，三日訓練中只有一日需要練室外場。