曼城啟德公開操練備戰明晚表演賽　國際米蘭冀全力爭勝

英超亞軍的曼城明日（8月1日），就會在啟德主場館與意甲冠軍的國際米蘭進行今夏首場熱身賽。曼城今日就在啟德進行公開操練。球隊主將的菲爾科頓（Phil Foden）、歷高利維斯（Rico Lewis）、基安盧基當拿隆馬（Gianluigi Donnarumma）、卡胡辛洛夫（Abdukodir Khusanov）等球員悉數登場，對手的國際米蘭就表示不會留力。
國米在昨日才抵達香港，球隊今日未有公開操練。在記者會主帥捷禾（Christian Chivu）與尼高路巴列拿（Nicolo Barella）出席了賽前的記者會，捷禾就稱明日的比賽雖然只是友賽，但都會盡力。國米在賽前雖然簽入了英格蘭國腳的史東斯（John Stones），不過這位32歲的中堅就未有隨隊東來。比賽將在明晚7時半展開，HOY TV 77台直播。
至於曼城晚上在啟德展開公開操練，主帥馬利斯卡（Enzo Maresca）帶領一眾球員亮相，在訓練中，馬利斯卡主要是著重球員的進攻套路和控制比賽的節奏。之後在射門練習，球迷明顯比較雀躍。
在今次的公開操練，約有逾千球迷觀看，多數雖然帶着曼城的球衣和其他商品，希望獲得球員的簽名。而曼城在收操後，由當拿隆馬與科頓帶領一眾的球員繞圈向球迷揮手，之後球員去到VIP區為球迷簽名時，有球迷將球衣拋入球場，讓球員簽名，並由職員拋回看台。另據報一批國內持媒體證的人士，就去到混合採訪區索簽名。