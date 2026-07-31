曼城啟德公開操練備戰明晚表演賽　國際米蘭冀全力爭勝

英超亞軍的曼城明日（8月1日），就會在啟德主場館與意甲冠軍的國際米蘭進行今夏首場熱身賽。曼城今日就在啟德進行公開操練。球隊主將的菲爾科頓（Phil Foden）、歷高利維斯（Rico Lewis）、基安盧基當拿隆馬（Gianluigi Donnarumma）、卡胡辛洛夫（Abdukodir Khusanov）等球員悉數登場，對手的國際米蘭就表示不會留力。

國米在昨日才抵達香港，球隊今日未有公開操練。在記者會主帥捷禾（Christian Chivu）與尼高路巴列拿（Nicolo Barella）出席了賽前的記者會，捷禾就稱明日的比賽雖然只是友賽，但都會盡力。國米在賽前雖然簽入了英格蘭國腳的史東斯（John Stones），不過這位32歲的中堅就未有隨隊東來。比賽將在明晚7時半展開，HOY TV 77台直播。