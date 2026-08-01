曼城啟德表演賽見負　互射12碼不敵國際米蘭

香港足球盛會頭場於今日（8月1日）舉行，頭場「朝日啤酒盃」曼城對國際米蘭在在啟德主場館上演，兩軍缺少夏蘭特（Erling Haaland）、洛迪卡斯簡迪（Rodri）、拿達路馬天尼斯（Lautaro Martinez），仍有的基安盧基當拿隆馬（Gianluigi Donnarumma）、菲爾科頓（Phil Foden）、巴斯東尼（Alessandro Bastoni）、尼高路巴列拿（Nicolo Barella）撐場，獲42,826球迷入場。90分鐘賽和1:1，互射12碼國際米蘭贏3:1捧盃。 戰罷世界盃的加納翼鋒安東尼施美安（Antoine Semenyo）早段兩度突破，令現場球迷報以掌聲。國際米蘭未算捱打，然而新星比奧艾斯保薛圖（Pio Esposito）門前失機。

雙方快上快落，費達歷高迪馬高（Federico Dimarco）傳中及雷恩達斯（Tijjani Reijnders）起腳皆令球迷起哄。戰至14分鐘，曼城憑施美安爆落底線，傳中予梅巴馬（Divin Mubama）開紀錄。20分鐘國際米蘭追平，迪馬高傳中被當拿隆馬撲走後再傳中，2018年法國世界盃功臣班捷文柏華特（Benjamin Pavard）於12碼點附近射成1:1。國際米蘭有機會上半場前反超前，阿歷辛達史坦高域（Aleksandar Stankovic）狂奔半場單刀，射門欠角度被當拿隆馬撲出。雙方上半場各一言和。 互射12碼曼城僅入一球 下半場國際米蘭大幅換人後，曼城佔主動，歷高干沙利斯（Nico Gonzalez）冷箭後，艾洛利（Rayan Ait-Nouri）混戰近射中楣，推動全場氣氛。曼城小將賴恩麥艾度（Ryan McAidoo）多次突破得手，更有一球射中柱。90分鐘雙方未能分出高低，互射12碼曼城前3輪皆射失，只有第4輪的艾捷維利（Claudio Echeverri）中鵠。而國際米蘭4射僅1球被當拿隆馬救出，令這支意甲冠軍捧盃。

香港足球盛會壓軸一戰「健絡通盃」，於8月5日（星期三）上演車路士對祖雲達斯。