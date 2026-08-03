德甲｜卡尼奧利斯缺席訪亞 拜仁迪亞斯壓陣明先鬥濟洲

新季力爭德甲3連霸的拜仁慕尼黑，公布今夏亞洲之旅大軍名單，兩大猛將、英格蘭前鋒哈利卡尼(Harry Kane)及法國助攻王米高奧利斯(Michael Olise)均不在名單之內；但哥倫比亞名將路易斯迪亞斯(Luis Diaz)，將聯同多位國腳級隊友東來獻技，明晚先作客韓職球隊濟州SK，本周五晚將於啟德主場館鬥英超阿士東維拉。
由高柏尼領軍的拜仁，上屆已近乎無敵姿態封王德甲，全季34場聯賽入122球，當中前線三叉戟包括哈利卡尼、米高奧利斯及路易斯迪亞斯包辦當中超過五成入球。今夏世盃入6球的哈利卡尼，以及貢獻7次助攻的米高奧利斯，分別為英法戰至季軍戰，按例最少有21天假期；二人聯同由燕豪芬新簽、在世盃受傷的摩洛哥射手沙巴利(Saibari)，缺席今次亞洲之旅。
拜仁公布東來的26人大軍，仍不乏世盃國腳壓陣，除帶領哥倫比亞打入16強的路易斯迪亞斯外，奧地利中場干拉特賴馬(Laimer)、克羅地亞守將祖薜史坦尼錫(Stanisic)及南韓中堅金玟哉，以及多位德國國腳包括門將紐亞(Neuer)，以及從法蘭克福以5,000萬歐元(約4.5億港元)新簽的尼敦布朗(Nathaniel Brown)亦在名單之中，分量仍足。
德甲本月底才開鑼，拜仁訪亞大軍昨已抵達南韓，準備明晚鬥現排韓職中游的濟州SK，然後便來港於本周五鬥上屆歐霸盟主阿士東維拉。