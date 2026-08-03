德甲｜卡尼奧利斯缺席訪亞 拜仁迪亞斯壓陣明先鬥濟洲

新季力爭德甲3連霸的拜仁慕尼黑，公布今夏亞洲之旅大軍名單，兩大猛將、英格蘭前鋒哈利卡尼(Harry Kane)及法國助攻王米高奧利斯(Michael Olise)均不在名單之內；但哥倫比亞名將路易斯迪亞斯(Luis Diaz)，將聯同多位國腳級隊友東來獻技，明晚先作客韓職球隊濟州SK，本周五晚將於啟德主場館鬥英超阿士東維拉。

由高柏尼領軍的拜仁，上屆已近乎無敵姿態封王德甲，全季34場聯賽入122球，當中前線三叉戟包括哈利卡尼、米高奧利斯及路易斯迪亞斯包辦當中超過五成入球。今夏世盃入6球的哈利卡尼，以及貢獻7次助攻的米高奧利斯，分別為英法戰至季軍戰，按例最少有21天假期；二人聯同由燕豪芬新簽、在世盃受傷的摩洛哥射手沙巴利(Saibari)，缺席今次亞洲之旅。