英超領隊朝不保夕 新季先睇新主帥

現今大球會或是國家足球領隊，重要性猶如一位超級球星，命繫球會榮辱；尤其是在被譽為全球最激烈、最高水平的英超，不易長期保住這份工。2026/27年球季未開，20支英超已有近半數在今夏由新帥接手，未開波先翻覆天地，誰能真正救世，不日揭盅！
英超不只球員可以「生金蛋」，若然主帥領導有方，球會成功打入歐洲賽甚至取得錦標，球會收益自然大增壯大；相反稍一不慎，例如上季倫敦大球會熱刺，季前起3換領隊，最終戰至煞科日才能確定保住英超一席，幾乎要墮入英冠的無間地獄，翻身無期。
英超尚有兩個多星期才開鑼，但今夏最少已有9支球隊換上新領隊，最新一位將是來自沙特職的38歲德國少帥謝素(Jaissle)，準備趕赴西班牙會合在當地集訓的紐卡素大軍，接替上周突然離職的「英超最長命二哥」艾迪賀維(Eddie Howe)，以及後者整個教練團隊。
英籍的艾迪賀維自2021年11月起，接手當時在護級掙扎的東北大會紐卡素，埋單任教4年多，為球會捧走70年來首個重要錦標—英聯盃，兼且兩度打入歐聯；但球隊去屆在英超及歐聯大聯賽俱僅排第12位，加上主力不斷被挖走，如今由毫無歐洲頂級球會戰功的謝素急急上任，其任期要捱到季尾也不易。
艾迪賀維離任後，據統計目前頭5位英超「最長壽」領隊，平均任期只有約3.5年左右，並已有9隊在新季由新帥接手，最期待當然是曼城及車路士兩支藍軍，分別換上馬利斯卡(Maresca)及沙比阿朗素(Xabi Alonso)，貴為傳統Big Six必以擊倒衛冕阿仙奴，為上任後重要任務之一。
阿仙奴以最大耐性，扶植「自己友」阿迪達(Arteta)達成封王英超夢想，今屆雙方關係踏入「七年之癢」，在強敵環伺、不在乎天長地久的英超，達Sir看來將要繼續升呢，挑戰歐聯王座方可保命。