英超領隊朝不保夕 新季先睇新主帥

現今大球會或是國家足球領隊，重要性猶如一位超級球星，命繫球會榮辱；尤其是在被譽為全球最激烈、最高水平的英超，不易長期保住這份工。2026/27年球季未開，20支英超已有近半數在今夏由新帥接手，未開波先翻覆天地，誰能真正救世，不日揭盅！

英超不只球員可以「生金蛋」，若然主帥領導有方，球會成功打入歐洲賽甚至取得錦標，球會收益自然大增壯大；相反稍一不慎，例如上季倫敦大球會熱刺，季前起3換領隊，最終戰至煞科日才能確定保住英超一席，幾乎要墮入英冠的無間地獄，翻身無期。

英超尚有兩個多星期才開鑼，但今夏最少已有9支球隊換上新領隊，最新一位將是來自沙特職的38歲德國少帥謝素(Jaissle)，準備趕赴西班牙會合在當地集訓的紐卡素大軍，接替上周突然離職的「英超最長命二哥」艾迪賀維(Eddie Howe)，以及後者整個教練團隊。