英超｜利物浦熱身賽半場換人即由贏變輸　伊拉奧拿頭痕

利物浦完成在美國的季前熱身，球隊在芝加哥半場領先兩球以，以2:4不敵列斯聯。新帥的伊拉奧拿（Andoni Iraola）指這場比賽讓他獲得更多。

紅軍與新特蘭、列斯聯以及英冠的域斯咸在美國進行英超夏季系列賽。之前兩場利物浦擊敗予新特蘭及域斯咸，在最後的一場對列斯聯。紅軍上半場先由盧克張伯斯（Luke Chambers）打開紀錄，加上歸隊的科利安華迪斯（Florian Wirtz）入球，半場利物浦領先2:0。