英超｜利物浦熱身賽半場換人即由贏變輸　伊拉奧拿頭痕

利物浦完成在美國的季前熱身，球隊在芝加哥半場領先兩球以，以2:4不敵列斯聯。新帥的伊拉奧拿（Andoni Iraola）指這場比賽讓他獲得更多。
紅軍與新特蘭、列斯聯以及英冠的域斯咸在美國進行英超夏季系列賽。之前兩場利物浦擊敗予新特蘭及域斯咸，在最後的一場對列斯聯。紅軍上半場先由盧克張伯斯（Luke Chambers）打開紀錄，加上歸隊的科利安華迪斯（Florian Wirtz）入球，半場利物浦領先2:0。
列斯聯贏得英超夏季系列賽
然而利物浦半場換出剛歸隊報到的華迪斯與阿歷山大伊沙克（Alexander Isak），由居迪斯鍾斯（Curtis Jones）與費特歷高基艾沙（Federico Chiesa）代替。結果換邊15分鐘列斯聯先由班頓艾朗臣（Brenden Aaronson）先追一球，之後卡維特利雲（Dominic Calvert-Lewin）及桑恩朗達夫（Sean Longstaff）的入球為列斯反勝，卡維特利雲在85分鐘再下一城，令列斯聯在熱身賽反勝4:2，列斯最後憑着1個的得失球，擊敗利物浦贏得系列賽冠軍。而另一場系列賽，英冠的域斯咸最後以0:1不敵新特蘭。
今季執掌紅軍的伊拉奧拿在賽後表示：「我覺得我們學到了很多。明顯這不是想要的結束，但是這可能是我們打過最有用的一場熱身賽，上半場是有正面的影響，而下半場是反面。我認為我們學到了很多，我覺得我們會得出一些好的結論和解決一些問題。利物浦之後仍有2場友賽，分別是對法國的摩納哥以及意大利的科木。