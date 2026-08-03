車路士抵港為周三備戰韋碧克列大軍名單　祖雲達斯多位世界盃國腳隨隊

隨着曼城與國際米蘭的熱身賽落幕，今夏在啟德主場館仍有兩場將在本星期後期展開。其中周三（5日）舉行的另一場比賽，車路士對祖雲達斯，兩軍都已經出發，車路士在昨晚更已先到香港準備。
車路士在澳洲踢完兩場熱身賽，在上周末不敵熱刺後，星期日已出發來港，並在夜晚抵達。這支英超的豪門，今次將由落選世界盃的高爾彭馬（Cole Palmer）領軍，巴西前鋒的祖奧柏度（Joao Pedro）、比利時的羅美路拉維亞（Romeo Lavia）、荷蘭的祖列爾哈圖（Jorrel Hato）等都有隨隊，至於已被撤銷禁藥停賽的梅迪歷（Mykhailo Mudryk）以及新加盟的韋碧克（Danny Welbeck）也預計在香港匯合球隊。車路士公布季前名單，新加盟的老將韋碧克及烏克蘭國腳翼鋒梅迪歷亦在列。香港球迷有機會現場見證「韋碧克降臨」。
車路士季前名單︰
門將︰菲臘佐真遜(Filip Jorgensen)、古德（Ted Curd）、舒文路維（Teddy Sharman-Lowe）
後衛︰阿捷岩邦(Acheampong)、艾達拉比奧約(Adarabioyo)、安塞米路（Aaron Anselmino）、利維高維爾(Levi Colwill)、迪亞基特（Calvin Diakite）、艾文拿路（Landon Emenalo）、韋斯利科芬拿（Wesley Fofana）、祖列爾哈圖（Jorrel Hato ）、柏利斯查（Marco Palestra）、馬馬度沙亞（Mamadou Sarr）、蘇布洛爾（Tayo Subuloye）
中場︰摩西斯卡些度（Moises Caicedo）、達利奧艾素高（Dario Essugo）、羅美奧拉維亞（Romeo Lavia）、歷高祖蘇利（Mahdi Nicoll-Jazuli）、華殊（Reggie Walsh）、獲臣（Reggie Watson）
前鋒︰梅迪歷（Mykhailo Mudryk）、尼高拉斯積遜（Nicolas Jackson）、利安戴納(Liam Delap)、基頓斯（Jamie Gittens）、麥昆（Ryan Kavuma-McQueen）、基利文（Omari Kellyman）、高爾彭馬（Cole Palmer）、祖奧柏度（Joao Pedro）、薩特帕耶夫（ Dastan Satpeyev）、艾斯達華奧（Estevao Willian）、韋碧克（Danny Welbeck）
祖雲達斯麥堅尼等世界盃球星隨隊
至於車路士的對手祖雲達斯亦已經出發來香港，雖然老婦人去季只得意甲第6名，不過球隊仍有如美國國腳的韋斯頓麥堅尼（Weston McKennie）、荷蘭國腳的古普美拿斯（Teun Koopmeiners）以及基蘭耶迪斯（Kenan Yildiz）等的世界盃國腳。其他著名球員，包括波蘭前鋒的米利克（Arkadiusz Milik）、前法國國腳的高路梅安尼（Randal Kolo Muani）以及葡萄牙國腳的名將之後法蘭斯高干斯卡奧（Francisco Conceicao）。祖雲達斯明日還會舉行記者會，並邀請到香港政府官員出席。