車路士抵港為周三備戰　祖雲達斯多位世界盃國腳隨隊

隨着曼城與國際米蘭的熱身賽落幕，今夏在啟德主場館仍有兩場將在本星期後期展開。其中周三（5日）舉行的另一場比賽，車路士對祖雲達斯，兩軍都已經出發，車路士在昨晚更已先到香港準備。

車路士在澳洲踢完兩場熱身賽，在上周末不敵熱刺後，星期日已出發來港，並在夜晚抵達。這支英超的豪門，今次將由落選世界盃的高爾彭馬（Cole Palmer）領軍，巴西前鋒的祖奧柏度（Joao Pedro）、比利時的羅美路拉維亞（Romeo Lavia）、荷蘭的祖列爾哈圖（Jorrel Hato）等都有隨隊，至於已被撤銷禁藥停賽的梅迪歷（Mykhailo Mudryk）以及新加盟的韋碧克（Danny Welbeck）也預計在香港匯合球隊。