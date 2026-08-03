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體育
出版：2026-Aug-03 11:58
更新：2026-Aug-03 11:58

車路士抵港為周三備戰　祖雲達斯多位世界盃國腳隨隊

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車路士昨日出發來港。(車路士官網)

隨着曼城與國際米蘭的熱身賽落幕，今夏在啟德主場館仍有兩場將在本星期後期展開。其中周三（5日）舉行的另一場比賽，車路士對祖雲達斯，兩軍都已經出發，車路士在昨晚更已先到香港準備。

車路士在澳洲踢完兩場熱身賽，在上周末不敵熱刺後，星期日已出發來港，並在夜晚抵達。這支英超的豪門，今次將由落選世界盃的高爾彭馬（Cole Palmer）領軍，巴西前鋒的祖奧柏度（Joao Pedro）、比利時的羅美路拉維亞（Romeo Lavia）、荷蘭的祖列爾哈圖（Jorrel Hato）等都有隨隊，至於已被撤銷禁藥停賽的梅迪歷（Mykhailo Mudryk）以及新加盟的韋碧克（Danny Welbeck）也預計在香港匯合球隊。

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祖雲達斯麥堅尼等世界盃球星隨隊

至於車路士的對手祖雲達斯亦已經出發來香港，雖然老婦人去季只得意甲第6名，不過球隊仍有如美國國腳的韋斯頓麥堅尼（Weston McKennie）、荷蘭國腳的古普美拿斯（Teun Koopmeiners）以及基蘭耶迪斯（Kenan Yildiz）等的世界盃國腳。其他著名球員，包括波蘭前鋒的米利克（Arkadiusz Milik）、前法國國腳的高路梅安尼（Randal Kolo Muani）以及葡萄牙國腳的名將之後法蘭斯高干斯卡奧（Francisco Conceicao）。祖雲達斯明日還會舉行記者會，並邀請到香港政府官員出席。

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祖雲達斯訪港名單。(祖雲達斯IG)

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