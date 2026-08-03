世界盃｜歐洲足協據起訴國際足協　歐洲各國擬收回支持恩芬天奴連任（更新）

【更新】威爾斯足總宣布收回支持恩芬天奴的連任，成為首個在事件後收回支持的成員。而英格蘭足總也計劃收回支持。

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國際足協（FIFA）會長恩芬天奴（Gianni Infantino）的世界盃分拆計劃，在歐洲足協（UEFA）帶頭，與北美及加勒比海足協（CONCACAF）和亞洲足協（AFC）加入反對之下「撤回」，不過據英國媒體指，歐洲足協不單威脅恩芬天奴辭職，更考慮對恩芬天奴及其他相關人員提出起訴。

恩芬天奴計劃成立子公司的FIFA前進集團（FFE）來營運包括世界盃在內的FIFA旗下賽事，並出售不多於20%的股權。計劃在UEFA全部55個會員同意杯葛以及CONCACAF及AFC加入反對下，恩芬天奴上星期六（1日）宣布撤回。不過事件未告一段落，除了UEFA要求恩芬天奴請辭，否則發動不信任動議之外，UEFA向FIFA提交的律師信，更是禁止FIFA將有關計劃的文件銷毀，以便UEFA考慮作出下一步的法律行動。而有關的文件，還向包括領導計劃的特朗普（Donald Trump）女婿的弟弟Josh Kushner，摩根大通等。