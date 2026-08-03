NBA｜杜蘭特評勒邦占士加入76人：絕對值得買Pass睇

NBA傳奇球星的勒邦占士（LeBron James）加盟費城76人後，他的美國隊隊友杜蘭特（Kevin Durant）在聯盟的一個活動上將76人的陣容與自己效力過的金州勇士比較，他指76人將會非常精彩，值得球迷買「Pass」收看。

杜蘭特曾與史堤芬居里（Stephen Curry）及基利湯臣（Klay Thompson）合作，在勇士贏得2次的總冠軍。他表示，76入的攻擊手更多，更值得期待：「上次他們將3個可以取得20分的球員放在同一隊，他們說這是不公平，那時我在那裡。現在他們有4個25分以上的球員同一隊，所以，當然我認為他們會成為有力競爭者。看他們的比賽會是很有趣，這是值得買聯盟Pass去看。」