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體育
出版：2026-Aug-03 13:58
更新：2026-Aug-03 13:58

禾仙夏登陸智利獲球迷歡迎　將加人工簽約高路高路

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禾仙夏抵達智利準備加盟高路高路。(高路高路IG)

佛德角在世界盃的一鳴驚人，門將的禾仙夏（Vozinha）的身價也水漲船高。40歲的他在周日（2日）抵達智利，並準備進行體測及簽約，加盟智利的班霸高路高路。

在世界盃後名氣大漲的禾仙夏，在結束與葡乙查維斯的合約後，飛往智利準備加盟當地班霸的高路高路。這位40歲的佛德角門將仍未與高路高路簽約，但抵達智利的聖地牙哥就已獲得大批球迷在機場迎接。生涯其實也沒效力過大球會，最多都是在塞浦路斯的利馬素效力5個球季，贏得一次盃賽冠軍及出戰歐洲賽，之後也在斯洛文尼亞的特倫辛效力。今次高路高路可說是他生涯最大的球會。

據報道，禾仙夏今日才會進行體測，一切順利的話才會簽約加盟。高路高路去年在聯賽只得第8而無緣南美洲兩大賽事，球隊目前在聯賽榜上領先，有望第35次贏得智利頂級聯賽的冠軍。

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禾仙夏抵達智利準備加盟高路高路。(高路高路IG)

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