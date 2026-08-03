禾仙夏登陸智利獲球迷歡迎　將加人工簽約高路高路

佛德角在世界盃的一鳴驚人，門將的禾仙夏（Vozinha）的身價也水漲船高。40歲的他在周日（2日）抵達智利，並準備進行體測及簽約，加盟智利的班霸高路高路。

在世界盃後名氣大漲的禾仙夏，在結束與葡乙查維斯的合約後，飛往智利準備加盟當地班霸的高路高路。這位40歲的佛德角門將仍未與高路高路簽約，但抵達智利的聖地牙哥就已獲得大批球迷在機場迎接。生涯其實也沒效力過大球會，最多都是在塞浦路斯的利馬素效力5個球季，贏得一次盃賽冠軍及出戰歐洲賽，之後也在斯洛文尼亞的特倫辛效力。今次高路高路可說是他生涯最大的球會。