轉會消息｜車路士簽英格蘭公敵巴高　阿連達避談雲尼斯奧斯

英超將在本月底展開，各支球隊繼續積極增兵。其中車路士從法甲的史特拉斯堡簽入中場的華倫天巴高（Valentin Barco），這位阿根廷球員在世界盃的四強賽後與英格蘭的祖迪比寧咸（Jude Bellingham）發生過衝突，新季可能要面對球迷的針對。而阿仙奴的主帥阿迪達（Mikel Arteta）表示新季將有更多球員加盟，不過避談是否皇家馬德里前鋒的雲尼斯奧斯祖利亞（Vinicius Junior）。

車路士在獲得了摩根羅渣士（Morgan Rogers）、韋碧克（Danny Welbeck）、伊美加（Emmanuel Emegha）、麥辛斯拿確斯（Maxence Lacroix）及馬高柏列斯達（Marco Palestra）後，球隊仍未放棄增兵，並宣布從同屬老闆波利（Todd Boehly）旗下的史特拉斯堡簽入阿根廷中場的巴高，巴高是繼伊美加後，另一位從史特拉斯堡來投的球員，球會沒有公布轉會費，簽約7年。巴高對英格蘭球迷來說並不陌生，因為他在上月世界盃的四強，賽後挑釁了英格蘭的比寧咸，之後比寧咸就在賽後掌了巴高一巴，因此新球季巴高將面對其他英格蘭球迷的壓力。而他據報也會來港跟操，但應該不會上陣。