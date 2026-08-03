轉會消息｜車路士簽英格蘭公敵巴高　阿連達避談雲尼斯奧斯

英超將在本月底展開，各支球隊繼續積極增兵。其中車路士從法甲的史特拉斯堡簽入中場的華倫天巴高（Valentin Barco），這位阿根廷球員在世界盃的四強賽後與英格蘭的祖迪比寧咸（Jude Bellingham）發生過衝突，新季可能要面對球迷的針對。而阿仙奴的主帥阿迪達（Mikel Arteta）表示新季將有更多球員加盟，不過避談是否皇家馬德里前鋒的雲尼斯奧斯祖利亞（Vinicius Junior）。
車路士在獲得了摩根羅渣士（Morgan Rogers）、韋碧克（Danny Welbeck）、伊美加（Emmanuel Emegha）、麥辛斯拿確斯（Maxence Lacroix）及馬高柏列斯達（Marco Palestra）後，球隊仍未放棄增兵，並宣布從同屬老闆波利（Todd Boehly）旗下的史特拉斯堡簽入阿根廷中場的巴高，巴高是繼伊美加後，另一位從史特拉斯堡來投的球員，球會沒有公布轉會費，簽約7年。巴高對英格蘭球迷來說並不陌生，因為他在上月世界盃的四強，賽後挑釁了英格蘭的比寧咸，之後比寧咸就在賽後掌了巴高一巴，因此新球季巴高將面對其他英格蘭球迷的壓力。而他據報也會來港跟操，但應該不會上陣。
至於阿仙奴的阿迪達在上周末對基羅納的友賽後，被記者問及雲尼斯奧斯的傳聞，問他這位巴西翼鋒何時加盟時，阿迪達迴避問題，他說：「啊，我們（轉會市場）真的很活躍，在嘗試提升及令球隊進化。這是很清楚。我們預計在未來幾星期有些變動。明顯，我們與其他人一樣希望更強。」雲尼斯奧斯據報如果皇馬不提出新合約，他會在下季離隊，而皇馬據報不打算提高雲尼斯奧斯的薪酬水平。兵工廠除了雲尼斯奧斯之外，也傳在爭取紐卡素的巴西中場般奴古馬雷斯（Bruno Guimaraes）加盟。球隊今季暫時的主要加盟就是以3,400萬英鎊從比利時的布魯日簽入泰索利斯（Christos Tzolis）。
熱刺欲爭加拉塔沙雷奧森漢
英超的其他球隊也積極增兵，其中熱刺有傳希望簽入價值5,500萬英鎊的尼日利亞前鋒域陀奧森漢（Victor Osimhen），這位27歲的前意甲射手，報道指加拉塔沙雷索價升至6,500萬英鎊。而熱刺也在考慮利物浦的荷蘭邊鋒加普（Cody Gakpo），但紅軍似乎無意放人。英國《每日郵報》就報道，捷克國家隊門將的漢尼錫（Lukas Hornicek）在進行體測，紐卡素將啟動2,570萬英鎊的解約金，簽入這位24歲守門員。而曼城的英格蘭中場基亞利殊（Jack Grealish）未有隨隊來港，據《太陽報》稱馬德里體育會考慮與愛華頓及阿士東維拉爭奪這位30歲中場。