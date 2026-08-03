NBA｜木狼高層相信波爾可分擔艾華士壓力 助球隊更上一層樓

這個休賽期，為當家球星艾華士( Anthony Edwards)尋找一名可靠的第二進攻，成為明尼蘇達木狼(Minnesota Timberwolves)的首要任務。木狼雖然近年屢屢打入NBA季後賽並打出佳績，但他們的目標不止如此，而是希望能夠衝擊總決賽和總冠軍。
為此，木狼於休賽期期間以拿斯列特(Naz Reid)以及多個選秀權從夏洛特黃蜂(Charlotte Hornets)換來後衛拿美路波爾(LaMelo Ball)。波爾的加入旨在提升後場進攻，而他的組織串連能力亦有助提升球隊的整體實力。
拿美路波爾去季場均獻7.1次助攻
拿美路波爾NBA生涯場均送出超過七個助攻，而上季常規賽上陣72場，場均交出20.1分、7.1次助攻、4.8次籃板及1.2次偷波。若他於木狼仍能保持這種掌控大局、為球隊穿針引線的打法，或助去季西賽次輪不敵馬刺的木狼突破樽頸位。
一位木狼高層認為引進拿美路波爾令前景更樂觀：「這正是我們邁出下一步所需的大動作，波爾的串連能力絕對能令球隊的進攻能力昇華。」管理層寄望波爾能夠將進攻火力升級的一大原因正是其組織策動能力。該名高層亦補充道，其中一個首要任務就是能減輕艾華士在組織方面的負擔。
高層表示：「我們必須減輕『蟻人』艾華士的傳導責任，使其能在季後賽無後顧之憂。最佳的方法便是引入具頂級傳控能力的球員，而我們正好簽下了聯盟中最好的場上指揮官之一。」
麥丹尼爾斯杜蘇武或受惠
上季木狼的正選控衛是迪雲辛素(Donte DiVincenzo)。相比拿美路波爾而言，迪雲辛素傾向以得分為先。今季有了波爾的加盟，球隊的上限顯著提升。
這次交易不僅能為艾華士減輕負擔，更有助其他球員在進攻端打出好表現。正選陣容中的麥丹尼爾斯(Jaden McDaniels)和杜蘇武(Ayo Dosunmu)，都有望在波爾的助攻帶動下，打出精彩進攻表現。
另外一名在明尼蘇達木狼有望爆發的球員是泰倫斯辛農(Terrence Shannon Jr.)。辛農擅長於快攻中找到機會並在三秒區得分，打法類似夏洛特黃蜂時期的布歷捷斯(Miles Bridges)，而後者和拿美路波爾建立過極佳的默契。
若果下賽季波爾能夠保持健康，而陣中球員亦打出身價，來季的明尼蘇達木狼絕對有實力衝擊總決賽。