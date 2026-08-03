NBA｜木狼高層相信波爾可分擔艾華士壓力 助球隊更上一層樓

NBA｜木狼高層相信拿美路波爾能令球隊更上一層樓

這個休賽期，為當家球星艾華士( Anthony Edwards)尋找一名可靠的第二進攻，成為明尼蘇達木狼(Minnesota Timberwolves)的首要任務。木狼雖然近年屢屢打入NBA季後賽並打出佳績，但他們的目標不止如此，而是希望能夠衝擊總決賽和總冠軍。

為此，木狼於休賽期期間以拿斯列特(Naz Reid)以及多個選秀權從夏洛特黃蜂(Charlotte Hornets)換來後衛拿美路波爾(LaMelo Ball)。波爾的加入旨在提升後場進攻，而他的組織串連能力亦有助提升球隊的整體實力。

拿美路波爾去季場均獻7.1次助攻

拿美路波爾NBA生涯場均送出超過七個助攻，而上季常規賽上陣72場，場均交出20.1分、7.1次助攻、4.8次籃板及1.2次偷波。若他於木狼仍能保持這種掌控大局、為球隊穿針引線的打法，或助去季西賽次輪不敵馬刺的木狼突破樽頸位。