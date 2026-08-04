英超｜今夏最豪升班馬 葉士域治強陣迎勒哈弗爾

為免重蹈覆轍，再做升降機，今夏重返英超的葉士域治積極擴軍，暫時是最豪升班馬並積極備戰新球季；周二深夜於主場鬥法甲勒哈弗爾，一眾貴價新兵仍會悉數出場催谷狀態，乘勝追擊。(8月5日02:45開賽，HOY76台直播)
加里奧尼爾執教有睇頭
葉士域治以上屆英冠「二哥」身份，闊別一季後再次重返英超，暫時是變動最多的升班馬。功勳主帥麥堅拿以陪伴家人，需要休息為理由離隊；球隊改由前般尼茅夫、狼隊主帥，上季領軍法甲斯特拉斯堡的加里奧尼爾接任，後者執教英超經驗更豐富。
前田大然加盟添鋒力
球隊簽入的新兵亦相當有睇頭，首先以破該會紀錄轉會費的2,600萬英鎊(約2.7億港元)，從法甲圖盧茲簽入22歲的巴西箭頭艾馬遜達施華；而另外兩位新兵、日本國腳前田大然及加納國腳法達胡上仗已分踢兩翼，支援艾馬遜達施華攻堅，在該場上周末球會賽「尾場」鬥英甲韋甘比時，葉士域治已強陣出擊。防守方面，以1,000萬英鎊(1,05億港元)從富咸來投的摩洛哥中堅伊沙迪奧普，同場末段亦有出場，而比甲聖基萊斯聯的荷蘭門將舒靴賓亦剛來投，為保來季英超一席位，這支英國東部球會認真大手筆。
葉士域治戰畢勒哈弗爾後，緊接兩個周末分鬥西甲華歷簡奴及德甲柏林聯，重返英超首戰(22號)將主場鬥上屆升班奇兵新特蘭。
今場「拍跳」對手勒哈弗爾上屆臨尾發力，以尾五成績，自2023年升班後，連續3屆保住法甲一席位。球隊限米煮限飯，今夏較矚目簽入前英冠西布朗的尼日利亞前鋒祖殊馬查，而近季在德國聯賽打滾的日本外援水多海斗，新季亦免費來投。球隊今場作客躍躍欲試的英超新貴，看來不易全身而退。