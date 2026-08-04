據報恩芬天奴致電求助特朗普不果　英媒：反對者向國際足協施壓

國際足協（FIFA）會長恩芬天奴（Gianni Infantino）上周放棄出售世界盃等國際賽事股權的融資計劃後，爭議仍持續發酵。英國廣播公司（BBC）引述歐洲足協（UEFA）高層消息人士透露，恩芬天奴的反對者威脅除非他辭職，否則將不會與國際足協合作，包括拒絕參與國際足協會議。
英國廣播公司報道，歐洲足協早前預告可能採取法律行動，威爾斯、塞爾維亞及瑞典的足協撤回支持恩芬天奴競逐連任國際足協會長，英格蘭足總預計效仿，蘇格蘭足總亦對恩芬天奴缺乏信心。報道說，國際足協理事會有權透過召開緊急會議，迫使恩芬天奴辭職，如果37名理事會成員中，有19人要求開會，會議將於兩星期內舉行。歐洲足協在國際足協理事會有9名成員，亞洲足協7名，中北美及加勒比海足協5名，非洲足協6名，南美洲足協5名，大洋洲足協3名，此外理事會成員還包括恩芬天奴和秘書長加夫斯唐（Mattias Grafstrom）。報道說，亞洲足協表明在今次事件與歐洲足協及中北美及加勒比海足協團結一致。
消息：恩芬天奴曾多次嘗試接觸特朗普
原本預期能順利連任國際足協會長的恩芬天奴，面對鋪天蓋地負面報道，面對下台壓力。美國《紐約郵報》引述兩名消息人士報道，恩芬天奴打算在美國時間周一（3日）早上，與美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）通電話，討論如何讓足球「變成美國軟實力一部份」，但消息人士直言，事實上恩芬天奴是求助於美國政府，希望能保住飯碗。負責全球公共事務的美國助理國務卿約翰遜（Dylan Johnson），隨後回應《紐約郵報》的報道，澄清魯比奧沒計劃與恩芬天奴通電話。《紐約郵報》亦透露，自從恩芬天奴出售賽事股權的計劃在周五（7月31日）正式告吹後，他曾多次嘗試接觸美國總統特朗普（Donald Trump），但特朗普一直沒有理會他。