據報恩芬天奴致電求助特朗普不果　英媒：反對者向國際足協施壓

國際足協（FIFA）會長恩芬天奴（Gianni Infantino）上周放棄出售世界盃等國際賽事股權的融資計劃後，爭議仍持續發酵。英國廣播公司（BBC）引述歐洲足協（UEFA）高層消息人士透露，恩芬天奴的反對者威脅除非他辭職，否則將不會與國際足協合作，包括拒絕參與國際足協會議。

英國廣播公司報道，歐洲足協早前預告可能採取法律行動，威爾斯、塞爾維亞及瑞典的足協撤回支持恩芬天奴競逐連任國際足協會長，英格蘭足總預計效仿，蘇格蘭足總亦對恩芬天奴缺乏信心。報道說，國際足協理事會有權透過召開緊急會議，迫使恩芬天奴辭職，如果37名理事會成員中，有19人要求開會，會議將於兩星期內舉行。歐洲足協在國際足協理事會有9名成員，亞洲足協7名，中北美及加勒比海足協5名，非洲足協6名，南美洲足協5名，大洋洲足協3名，此外理事會成員還包括恩芬天奴和秘書長加夫斯唐（Mattias Grafstrom）。報道說，亞洲足協表明在今次事件與歐洲足協及中北美及加勒比海足協團結一致。