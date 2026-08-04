英超｜車路士再簽老將軒達臣　一隊增至46人

目前身在香港的車路士，在星期二（3日）仍繼續增兵，簽入英格蘭國腳中場的佐敦軒達臣（Jordan Henderson），球隊的一隊球員已增至46人，因此明日的友賽也將是現在球員爭取在沙比阿朗素（Xabi Alonso）面前表現的機會。

藍戰士為增加球隊的經驗，繼日前簽入了前曼聯及阿仙奴前鋒的韋碧克（Danny Welbeck）之後，再簽入36歲的佐敦軒達臣，這也是沙比阿朗素上任以來第10個新球員，球隊的一隊陣容擴充至46人。在世界盃期間因為慶祝而跌傷的軒達臣，預料仍未需要歸隊來港，他在球會的訪問表示：「考慮到球會的規模、我非常敬佩的主教練以及球員的素質，這是一個我無法拒絕的巨大機會。對我來說，就是每天無論場上場下都全力以赴，盡我所能地幫助身邊的隊友和球隊。我非常興奮，迫不及待地想要開始。」