英超｜車路士再簽老將軒達臣　一隊增至46人

目前身在香港的車路士，在星期二（3日）仍繼續增兵，簽入英格蘭國腳中場的佐敦軒達臣（Jordan Henderson），球隊的一隊球員已增至46人，因此明日的友賽也將是現在球員爭取在沙比阿朗素（Xabi Alonso）面前表現的機會。
藍戰士為增加球隊的經驗，繼日前簽入了前曼聯及阿仙奴前鋒的韋碧克（Danny Welbeck）之後，再簽入36歲的佐敦軒達臣，這也是沙比阿朗素上任以來第10個新球員，球隊的一隊陣容擴充至46人。在世界盃期間因為慶祝而跌傷的軒達臣，預料仍未需要歸隊來港，他在球會的訪問表示：「考慮到球會的規模、我非常敬佩的主教練以及球員的素質，這是一個我無法拒絕的巨大機會。對我來說，就是每天無論場上場下都全力以赴，盡我所能地幫助身邊的隊友和球隊。我非常興奮，迫不及待地想要開始。」
沙比阿朗素接手已添10新兵
藍戰士今夏先以破球會紀錄的轉會費簽入阿士東維拉的摩根羅渣士（Morgan Rogers），在早前還有史特拉斯堡的華倫天巴高（Valentin Barco），還有水晶宮守將、麥辛斯拿確斯（Maxence Lacroix）、阿特蘭大的馬高柏列斯達（Marco Palestra）、士砵亭的基奧雲尼昆達（Geovany Quenda）、哥連泰斯的丹拿（Denner），還有年輕的哈薩克射手沙柏伊夫（Dastan Satpaev）和荷蘭的伊美加（Emmanuel Emegha），車路士今夏已添10人，加上烏克蘭翼鋒的梅迪歷（Mykhailo Mudryk）停賽上訴成功。雖然在周二同樣有杜利奧查洛巴（Trevoh Chalobah）轉投意甲科木，不過沙比阿朗素面對的將是人滿之患。
根據英國媒體列出，目前車路士就有6個前鋒、8個中堅、6個守門員、9個中場等，而藍戰士的訪港名單就已經有31人，當中梅迪歷及韋碧克雙雙昨日從英國抵港。車路士今晚會在啟德主場館展開公開操練，並會在之前舉行賽前的記者會。