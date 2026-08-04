網球｜菲律賓艾拉首奪巡迴賽冠軍　威廉絲姊妹再戰辛辛那堤

菲律賓的新星艾拉（Alexandra Eala），在美國華盛頓公開賽的決賽，以盤數2:1反勝東道主球手的碧古拉（Jessica Pegula），成為首位贏得女子網球巡迴賽（WTA Tour）錦標的女單球手。另外威廉絲姊妹將於美國的辛辛那堤公開賽再度參戰。

世界排名賽前已去到28的艾拉，在決賽對上美國的老將碧古拉，首盤先落後4:6。不過第2盤比賽因為天雨而中止，當時艾拉領先局數2:1。比賽星期一（3日）復戰，艾拉乘勢再以6:4的局數，將盤數追平1:1。決勝的第3盤艾拉再直落大勝6:0，以盤數2:1成功反勝對手。21歲的艾拉賽後表示：「我感受到很多的愛。我知道甚麼會發生，這場比賽對我來說已是一場勝利。這是我第一次有機會爭奪冠軍，我知道這不會是最後一次，而且我已經實現職業生涯中的這個里程碑。」艾拉的世界排名預計在下一輪會升至20。