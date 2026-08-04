英超｜前國腳辛祖到第10級聯賽跟操　淪落到業餘球會都唔要？

在5年前以7,300萬英鎊轉投曼聯，前英格蘭國腳的查頓辛祖（Jadon Sancho）在約滿後仍未有去向。英國的一間業餘球會在早前公布了這位英格蘭國腳在當地私人訓練，以準備繼續職業生涯。

26歲的辛祖在約滿紅魔後，以自由身離隊。不過他目前仍未有新東家，而英格蘭第10級聯賽球隊的費歷斯頓在日前表示，這位前英格蘭國腳目前在他們只容納2,000人的球場訓練。球場距離曼聯的卡靈頓基地只有3英里，但當然水平是截然不同。對於一位前國腳出現在業餘球會的訓練場，隨即有傳言稱這位前曼聯球星要轉戰業餘聯賽，不過費歷斯頓發出聲明，否認辛祖在洽談加盟，辛祖純粹是使用他們球會的球場進行私人訓練。