英超｜前國腳辛祖到第10級聯賽跟操　淪落到業餘球會都唔要？

在5年前以7,300萬英鎊轉投曼聯，前英格蘭國腳的查頓辛祖（Jadon Sancho）在約滿後仍未有去向。英國的一間業餘球會在早前公布了這位英格蘭國腳在當地私人訓練，以準備繼續職業生涯。
26歲的辛祖在約滿紅魔後，以自由身離隊。不過他目前仍未有新東家，而英格蘭第10級聯賽球隊的費歷斯頓在日前表示，這位前英格蘭國腳目前在他們只容納2,000人的球場訓練。球場距離曼聯的卡靈頓基地只有3英里，但當然水平是截然不同。對於一位前國腳出現在業餘球會的訓練場，隨即有傳言稱這位前曼聯球星要轉戰業餘聯賽，不過費歷斯頓發出聲明，否認辛祖在洽談加盟，辛祖純粹是使用他們球會的球場進行私人訓練。
辛祖在2021年加盟曼聯後，因為傷患及表現不穩，在2023至24球季被當時接任的滕哈格（Erik ten Hag）棄用。其後先後外借至前球會的多蒙特，以及車路士和阿士東維拉，同時成為首位於3大歐洲賽事，歐聯、歐霸盃及歐協聯決賽上陣及捧盃的球員，但沒有一支球會願意留用他。目前他的去向仍然未明，據英國的《每日郵報》指，卡塔爾的艾雷恩與西班牙的馬德里體育會都對他感興趣。費歷斯頓雖然是業餘球會，不過他們的助教是前曼聯球星傑斯（Ryan Giggs）的弟弟羅德里傑斯（Rhodri Giggs），球隊在2025年將球場現代化，或者這就是吸引辛祖到當地訓練的原因。