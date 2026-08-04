NBA｜唔甘心總決賽落敗　雲班耶馬call隊友去法國開操

在NBA總決賽落敗的聖安東尼奧馬刺，已準備好重新振作。據報雲班耶馬（Victor Wembanyama）在今個星期帶同8至10位的隊友去到法國，為新賽季備戰。

馬刺的總裁布福（R.C. Buford）透露，二年生的戴倫夏柏（Dylan Harper）是其中一位與雲班耶馬在法國展開訓練的球員之一，他在一個網上節目表示：「他們想要成長。就見到域陀（雲班耶馬）打電話給隊友，並說『來這裡與我一起度過一星期吧』。」在馬刺的社交平台，夏柏在艾菲爾鐵塔前影相，並參與在當地的夏季訓練營。據報雲班耶馬休季還與前NBA球星的奧拉祖雲（Hakeem Olajuwon）和<迪艾朗霍斯（De'Aaron Fox）的訓練。