轉會消息｜皇家馬德里傳開出2200萬歐元年薪　望留住雲尼斯奧斯

皇家馬德里前鋒的雲尼斯奧斯祖利亞（Vinicius Junior），去向仍然未明。不過據多個媒體報道，皇馬已重新與這位巴西前鋒商討續約，並開出了2,200萬歐元的年薪，以吸引留效。而阿仙奴的另一個目標，紐卡素的中場般奴古馬雷斯（Bruno Guimaraes）已隨紐卡素在西班牙操練。 雲尼斯奧斯質皇馬的合約去到明年夏天，因此一直有盛傳皇馬因為一直未能與雲尼斯奧斯達成續約的協議，故這位巴西前鋒可能離隊他投。根據ESPN消息指，皇馬已重啟與雲尼斯奧斯的續約談判，並且提出新的合約，年薪將達2,200萬歐元，比過去2季的談判價格都要高，不過目前未有透露年期。然而這個年薪仍與雲尼斯奧斯要求的約3,000萬歐元年薪有差距，未知能否達成協議。報道指，目前雲尼斯奧斯的年薪為1,750萬歐元，意味最新的要求是為雲尼斯奧斯加薪近倍。之前有傳，皇馬在與雲尼斯奧斯再拒絕續約，會考慮開放讓他離隊。而巴西人在星期一已返回皇馬訓練基地報到。

至於皇馬的前鋒替代人選恩迪奧文迪（Yan Diomande），據報將不會向德甲的RB萊比錫報到，之前有傳皇馬以1.35億歐元簽入這位科特迪瓦前鋒。而雲尼斯奧斯盛傳的目標球隊阿仙奴，球隊另一位的巴西球員般奴古馬雷斯。已去到西班牙的訓練營與紐卡素匯合，據報《電訊報》報道阿仙奴希望以7,000萬至8,000萬英鎊簽入這巴西中場。 紐卡素再簽入捷克國門 紐卡素也確定，以2,570萬英鎊從葡萄牙的布拉加簽入捷克門將的漢尼錫（Lukas Hornicek）。紐卡素在夏天已簽入20歲的門將祖恩（Ewen Jaouen），如今再多一位國腳級守門員，門將位置的爭奪非常激烈。同時目前喜鵲似乎對門將的尼克普比（Nick Pope）信任不足，他上季出現多次的失誤，而借將的蘭斯達爾（Aaron Ramsdale）同樣也未能給予信心，並已退回修咸頓。