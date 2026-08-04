轉會消息｜皇家馬德里傳開出2200萬歐元年薪　望留住雲尼斯奧斯

皇家馬德里前鋒的雲尼斯奧斯祖利亞（Vinicius Junior），去向仍然未明。不過據多個媒體報道，皇馬已重新與這位巴西前鋒商討續約，並開出了2,200萬歐元的年薪，以吸引留效。而阿仙奴的另一個目標，紐卡素的中場般奴古馬雷斯（Bruno Guimaraes）已隨紐卡素在西班牙操練。
雲尼斯奧斯質皇馬的合約去到明年夏天，因此一直有盛傳皇馬因為一直未能與雲尼斯奧斯達成續約的協議，故這位巴西前鋒可能離隊他投。根據ESPN消息指，皇馬已重啟與雲尼斯奧斯的續約談判，並且提出新的合約，年薪將達2,200萬歐元，比過去2季的談判價格都要高，不過目前未有透露年期。然而這個年薪仍與雲尼斯奧斯要求的約3,000萬歐元年薪有差距，未知能否達成協議。報道指，目前雲尼斯奧斯的年薪為1,750萬歐元，意味最新的要求是為雲尼斯奧斯加薪近倍。之前有傳，皇馬在與雲尼斯奧斯再拒絕續約，會考慮開放讓他離隊。而巴西人在星期一已返回皇馬訓練基地報到。
至於皇馬的前鋒替代人選恩迪奧文迪（Yan Diomande），據報將不會向德甲的RB萊比錫報到，之前有傳皇馬以1.35億歐元簽入這位科特迪瓦前鋒。而雲尼斯奧斯盛傳的目標球隊阿仙奴，球隊另一位的巴西球員般奴古馬雷斯。已去到西班牙的訓練營與紐卡素匯合，據報《電訊報》報道阿仙奴希望以7,000萬至8,000萬英鎊簽入這巴西中場。
紐卡素再簽入捷克國門
紐卡素也確定，以2,570萬英鎊從葡萄牙的布拉加簽入捷克門將的漢尼錫（Lukas Hornicek）。紐卡素在夏天已簽入20歲的門將祖恩（Ewen Jaouen），如今再多一位國腳級守門員，門將位置的爭奪非常激烈。同時目前喜鵲似乎對門將的尼克普比（Nick Pope）信任不足，他上季出現多次的失誤，而借將的蘭斯達爾（Aaron Ramsdale）同樣也未能給予信心，並已退回修咸頓。
艾比路亞挖皇馬兩年青球員
至於皇馬的前主帥艾比路亞（Alvaro Arbeloa）在接掌英超的富咸後，向老東家挖角，簽入皇馬的西班牙前鋒干沙路加西亞（Gonzalo Garcia）及施薩柏拉斯奧斯（Cesar Palacios），其中干沙路加西亞去季為皇馬各項賽事上陣39場，並取得8個入球，轉會費據報達3,400萬英鎊，而柏拉斯奧斯與富咸簽約5年，去季在皇馬只5次後備上陣，同時也曾是西班牙U20的國家隊成員。
另外德甲的史浩克04宣布，與40歲的波斯尼亞國腳迪斯高（Edin Dzeko）續約1年。這位前曼城射手在今年初自由身轉投史浩克，並為這支老牌球隊重返德甲。迪斯高在半年間為史浩克上陣11場德乙，並入6球。至於曼聯的拉舒福特（Marcus Rashford）可能又離開英格蘭，據《太陽報》報道，費倫巴治希望不惜重金，也要簽入這位英格蘭國腳。而法甲冠軍的巴黎聖日耳門有傳加快簽入巴塞隆拿的西班牙國腳費倫托利斯（Ferran Torres），而皇馬的恩歷克菲臘比（Endrick Felipe）獲意大利的羅馬注視。而獲撤銷停賽的車路士翼鋒梅迪歷（Mykhailo Mudryk），據《每日郵報》指獲得包括升班馬高雲地利城在內的3支英超球會青睞。