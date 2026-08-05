國際足協高層產生內部矛盾　恩芬天奴出售賽事股權遭圍攻

因為恩芬天奴（Gianni Infantino）提出，將世界盃在內的國際足協（FIFA）賽事，成立子公司管理及出售股權的風波，也牽涉了國際足協的內部爭議，據報恩芬天奴已召開高層會議平息風波，不過國際足協秘書長的加夫史唐（Mattias Grafstrom）及約旦的阿里王子（Prince Ali）皆反對恩芬天奴建議。
恩芬天奴的建議雖然在上周煞停，但風波未因此平息，除了歐洲各國撤回對他連任的支持，也在考慮對他作出起訴及提出不信任動議。據外國媒體報道，恩芬天奴為事件在上星期於摩洛哥的拉巴特舉行高層會議希望尋求解決爭議的方法。國際足協的全球足球發展總監雲加（Arsene Wenger）已透過國際足協指撤回有關計劃是「絕對需要和毋庸置疑」。過去這位前阿仙奴領隊曾支持恩芬天奴每2年舉辦世界盃的計劃，不過最新的聲明，他表示自己對有關計劃並不知情，而是要到媒體報道才得悉事件，他要求國際足協的管理需要「透明和具誠信」。雲加也是歐洲足協發出律師信威脅採取法律行動的國際足協高層之一。
國際足協秘書長：這是應受指責的事件
恩芬天奴的「近身」，秘書長的加夫史唐也批評計劃，這位瑞典人在2024年恩芬天奴連任後，獲提升至秘書長，他向國際足協發出的內部電郵指指：「這悲哀和應受指責的一連串事件，值得慶幸是計劃最終被永久擱置，儘管我們對此感到失望，但不能掩蓋事實。我們都被捲入一場動盪當中，這令人難以理解和接受。我敦促大家繼續專注於我們一直以來團結一起的事情，為足球服務，服務我們的211個成員協會，與所有相關利益相關個體攜手合作，並完全遵守國際足協章程和規章。我向你們保證，作為體制內成員，你們將受到保護，免受當前政治環境的影響。你們不必擔心。」
約旦足協主席的阿里王子就在社交平台批評：「這很清楚領導層的問題。在過去幾個月，國際足協拒絕幫助我們，直到世界盃期間，有人口頭告訴我，如果我支持恩芬天奴，將對我們足協有長遠的幫助。我們為約旦秉持的道德價值感到自豪。我們之前沒有支持過他，現在當然也不會。但整件事就是敲詐勒索，我們絕不會屈服。」阿里王子指，國際足協拖欠約旦阿拉伯盃亞軍的獎金，並以支持恩芬天奴作為發放的條件。原本在國際足協的211個成員當中，有超過200個支持恩芬天奴連任，而約旦是少數反對的代表。