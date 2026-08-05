國際足協高層產生內部矛盾　恩芬天奴出售賽事股權遭圍攻

因為恩芬天奴（Gianni Infantino）提出，將世界盃在內的國際足協（FIFA）賽事，成立子公司管理及出售股權的風波，也牽涉了國際足協的內部爭議，據報恩芬天奴已召開高層會議平息風波，不過國際足協秘書長的加夫史唐（Mattias Grafstrom）及約旦的阿里王子（Prince Ali）皆反對恩芬天奴建議。

恩芬天奴的建議雖然在上周煞停，但風波未因此平息，除了歐洲各國撤回對他連任的支持，也在考慮對他作出起訴及提出不信任動議。據外國媒體報道，恩芬天奴為事件在上星期於摩洛哥的拉巴特舉行高層會議希望尋求解決爭議的方法。國際足協的全球足球發展總監雲加（Arsene Wenger）已透過國際足協指撤回有關計劃是「絕對需要和毋庸置疑」。過去這位前阿仙奴領隊曾支持恩芬天奴每2年舉辦世界盃的計劃，不過最新的聲明，他表示自己對有關計劃並不知情，而是要到媒體報道才得悉事件，他要求國際足協的管理需要「透明和具誠信」。雲加也是歐洲足協發出律師信威脅採取法律行動的國際足協高層之一。