車路士準備明晚啟德對祖雲達斯　高爾彭馬未隨隊操練只場邊輕抒腳頭

「香港足球盛會2026」的最後一仗，英超車路士明日（5日）將在啟德主場館與意大利勁旅的祖雲達斯。賽前車路士於啟德主場館積極操練備戰，而新任領隊沙比阿朗素（Xabi Alonso）以及球隊骨幹摩西斯卡些度（Moises Caicedo）亦參與公開操練前的記者會。在今晚的公開操練中，主將的高爾彭馬（Cole Palmer）未有參與，未知明日比賽會否上場。 備戰周三晚與祖雲達斯的表演賽，車路士今晚在啟德主場館公開操練。球隊因為延誤啟程，遲了15分鐘才進入球場，不過新加盟的韋碧克（Danny Welbeck）與梅迪歷（Mykhailo Mudryk）都有份落場，而一陣有傳離隊的前鋒尼高拉斯積遜（Nicolas Jackson）、利安戴納（Liam Delap）等都有參與，其中韋碧克的表現不俗，預料在對祖雲達斯會有正選。然而球迷期待的高爾彭馬在隊友訓練期間未見蹤影，至過了10分鐘左右才慢慢入場，雖然不少球迷歡呼，但彭馬只在場邊進行體能訓練，未有觸球的訓練，之後與其他隊友都在後備席上觀看。在練習之後，藍戰士的球員繞場致謝，之後艾達拉比奧約（Tosin Adarabioyo）再於場邊接受訪問，而他之後與梅迪歷走去看台為球迷簽名。

沙比阿朗素：韋碧克將會上陣 車路士新加盟的韋碧克與獲解除停賽令的梅迪歷一同來港，對於韋碧克會否落場，沙比艾朗素則給予簡單卻擲地有聲定肯定。當被問到久未穿上車路士球衣出場的梅迪歷的現況時，沙比艾朗素則表示：「雖然踢滿90分鐘可能還太早，但他入選了名單，所以是可以登場的。」「他已經獨自訓練了很久，這與跟隨團隊訓練當然有所不同，足球是一項團隊運動，他需要重新與隊友磨合，但他非常專業，做了大量的準備工作。」 至於新加盟球員的佐敦軒達臣（Jordan Henderson），早前於世界盃期間受傷，沙比阿朗素指：「我們需要評估他需要多久才能達到比賽的體能要求。他雖然可以進行訓練，但我們必須對他的具體情況保持謹慎。」相比起佐敦軒達臣，門將羅拔臣山齊士（Robert Sanchez）的情況較令人放心，「他的情況好多了，我們明天再看看。」

當沙比被問到車路士今夏的投資規模會令其有背上某種責任或期待時，他表示：「每個賽季都是引進及出售球員的最佳時機，但它們必須要圍繞着球隊的內心計畫來進行。」而對於爭冠壓力，沙比阿朗素則表現從容，「我們希望打出一個優秀的賽季，到了明年5月再看看球隊處於什麼位置。」「但可以肯定的是，我們希望展現出勁爭力，時間會給出答案，這就是我們目前的目標。」 沙比感謝香港球迷展現出熱情和投入 雖然於記者會中強調來季衝擊英超冠軍的爭勝心，但沙比阿朗素亦深明現實條件帶來的各種制肘，當被問到認為球隊處於那個階段時，他表示：「我們目前仍處於季前磨合階段，還沒達到最終應有的最佳狀態。」最後被問到能否對現場支持車路士的本隊球迷說幾句話時，沙比阿朗素亦把握機會答謝香港球迷的熱情以及對於球隊的熱愛：「本地球迷展現出的熱情與投入真的太棒了，儘管距離遙遠，你依然能感受到他們與球隊緊密相連。」