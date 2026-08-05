意甲｜珀斯上演重量級打吡 國米尋仇

澳洲珀斯上演季前球會賽重量級大戰、意甲「米蘭打吡」。由前曼聯領隊艾摩廉新掌帥印的AC米蘭，今戰料有貴價射手干卡路拉莫斯(Goncalo Ramos)登場首演；國際米蘭則挾在香港射贏12碼砌低曼城的氣勢，爭取報回上季聯賽被雙殺恥辱。(8月5日19:00開賽，HOY76台直播)
上季國米取得自2010年來首個本土雙冠，反觀AC季尾乏力，最終僅以第5名結束意甲球季，新季無緣歐聯。A米季後找來敗走曼聯的艾摩廉接手，今季必欲重振聲威。
「紅黑兵團」早前在熱身賽靠新星前鋒卡馬達(Camarda)梅開二度，2比2逼和蘇超冠軍些路迪。AC上仗友賽人腳因世盃因素致不太完整，但今場包括由PSG加盟的新兵干卡路拉莫斯，及已歸隊的另一葡萄牙國腳拉菲爾利亞奧(Rafael Leao)都可候命，鋒力增強。
國米上周末在香港12碼射贏曼城，為新季帶來好開始。球隊上季在主帥捷禾帶領下在國內橫掃稱霸，但遺憾地兩循環聯賽都被宿敵AC打敗。兩軍在各項賽事近7次交手，國米僅2和5負，今場將決心復仇。人腳方面，王牌前鋒拿達路馬天尼斯(Lautaro Martinez)未歸隊，馬古斯杜林(Marcus Thuram)與新兵後衛史東斯(Stones)，據報今戰都不會披甲；由布魯日加盟的阿歷山大史坦高域(Aleksandar Stankovic)狀態不俗，出任右翼的法國新星安迪迪奧夫(Andy Diouf)，今夏球會賽已入4球，將是「藍黑兵團」爭勝的強力武器。
值得一提，AC名宿巴里斯(Baresi)早前離世，並已在意大利舉行葬禮，「紅黑兵團」球員今場會為此進行悼念儀式，送別一代傳奇。
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