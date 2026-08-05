兩奇兵獻技啟德 車路士強陣鬥祖雲達斯

「香港足球盛會2026」今晚繼續在啟德主場館上演，今次輪到英超勁旅車路士與意甲傳統球會祖雲達斯大鬥法。新帥沙比阿朗素領軍的車路士，人腳鼎盛，其中新兵韋碧克(Welbeck)及停賽期上訴得直的烏克蘭「快馬」梅迪歷(Mudryk)早前分別抵港，成為焦點，並有望出場博取新帥歡心。(8月5日19:30開賽，HOY77台直播)

車路士今趟赴港陣容極具誠意，包括英格蘭進攻中場高爾彭馬(Cole Palmer)、巴西鋒將祖奧柏度(Joao Pedro)、厄瓜多爾世盃國腳摩西斯卡些度(Moises Caicedo)，甚至近兩季狀態甚弗的英格蘭老將韋碧克，也特意在加盟不久即東來獻技。「韋帝」以往曾效力阿仙奴、曼聯等大球會，這位35歲前鋒上季效力白禮頓，在英超攻入個人生涯新高的13個聯賽入波，老而彌堅，沙比阿朗素希望新季「以老帶嫩」，增強球隊臨場實戰中的壓場感。

梅迪歷解凍博表現

另一要留意的車仔球星是烏克蘭翼鋒梅迪歷，他於2024年底因為未能通過藥檢測試，一度面臨停賽4年刑期，但經過上訴及世界反興奮劑機構(WADA)覆核後，其禁令已經解封。主帥馬上徵召他加入今次車路士的亞洲之旅，此子以速度見稱，若能獲得近兩年來首次在比賽亮相的機會，有力在邊線發難為球迷製造驚喜。