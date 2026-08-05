意大利傳奇巴里斯喪禮　米蘭球迷夾道送別

上星期離世的意大利傳奇後衛巴里斯（Franco Baresi）在周二（4日）進行喪禮，數以千計球迷在米蘭的街道及教堂外送別這位意大利國家隊及AC米蘭的前隊長。

個人為AC米蘭贏得18個錦標，當中包括6次意甲冠軍、3個歐聯、4個意大利超級盃及3個歐洲超級盃冠軍等，終年66歲的巴里斯是米蘭以至意大利國家隊的傳奇。他生涯在米蘭效力15個球季、719次上陣入33球，還代表意大利81次，包括1994年的世界盃決賽，以隊長身份帶領意大利對巴西。AC米蘭在2020年任命他為榮譽主席，而米蘭也在他退役後高掛他的6號球衣。