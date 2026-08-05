意大利傳奇巴里斯喪禮　米蘭球迷夾道送別

上星期離世的意大利傳奇後衛巴里斯（Franco Baresi）在周二（4日）進行喪禮，數以千計球迷在米蘭的街道及教堂外送別這位意大利國家隊及AC米蘭的前隊長。
個人為AC米蘭贏得18個錦標，當中包括6次意甲冠軍、3個歐聯、4個意大利超級盃及3個歐洲超級盃冠軍等，終年66歲的巴里斯是米蘭以至意大利國家隊的傳奇。他生涯在米蘭效力15個球季、719次上陣入33球，還代表意大利81次，包括1994年的世界盃決賽，以隊長身份帶領意大利對巴西。AC米蘭在2020年任命他為榮譽主席，而米蘭也在他退役後高掛他的6號球衣。
前隊友鄧納東尼雲巴士頓扶靈
巴里斯的喪禮在米蘭的聖盎博羅削聖殿舉行，教堂外有大批球迷送別，有人舉起巴里斯的6號球衣，也有人掛起「再見，隊長」的橫額」。而他的靈柩由多位的前隊友，包括鄧納東尼（Roberto Donadoni）、雲巴士頓（Marco van Basten）等扶入教堂，而多位意大利或意甲效力過的名將，包括保羅馬甸尼（Paolo Maldini）、施多夫（Clarence Seedorf）、羅拔圖巴治奧（Roberto Baggio）、哥斯達古達（Alessandro Costacurta）等都有出席。
至於現役的米蘭球員，包括未有隨隊去澳洲參與季前熱身賽的前鋒基斯甸普列錫（Christian Pulisic）都有出席。米蘭今日會在澳洲帕斯與國際米蘭進行熱身賽，賽前將為巴里斯默哀。