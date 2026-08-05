轉會消息｜土耳其特拉布宗欲簽沙拿　阿仙奴與紐卡素接洽古馬雷斯

土耳其球會特拉布宗透露，他們開始與前利物浦球星的穆罕默德沙拿（Mohamed Salah）展開商討，力邀這埃及前鋒加盟。而英超冠軍的阿仙奴，未放棄紐卡素中場的般奴古馬雷斯（Bruno Guimaraes），並與喜鵲再次就轉會進行談判。 沙拿在今夏與利物浦約滿後成為自由身，特拉布宗公布沙拿會在今日（5日）抵達伊斯坦布爾與球隊展開討論：「球員預計在傍晚抵達特拉布宗，有關特拉布宗的歡迎儀式，具體時間和細節，我們將在當日通過球會的官方渠道向公眾公佈。」沙拿在2017年從意甲的羅馬返回英超效力利物浦，在9個球季後贏得2次英超冠軍、1次歐聯、1次世冠盃、1次足總盃及2次聯賽盃，沙拿也曾經取得4次的英超神射手以及3次的球員先生。他在世界盃為埃及上陣，並在16強不敵阿根廷出局，結束世界盃之旅。

英超冠軍的阿仙奴，據報已經與紐卡素就古馬雷斯的轉會展開談判。報道指，兩會之前是透過中間人進行磋商，而今次是直接討論。28歲的古馬雷斯之前有傳要求轉會，但紐卡素多拒絕，古馬雷斯也在世界盃後返回紐卡素的訓練營報到。據英國廣播公司（BBC）指，兵工廠上月透過中間人出價7,000萬英鎊，而喜鵲要求更高。報道指，古馬雷斯是阿仙奴今夏首要的轉會目標，但紐卡素一直無意再出售這位球隊的隊長。 車路士料再簽多1名防守球員 至於今夏已簽入10位球員，並且一隊人數近50人的車路士，有傳繼續堵兵。球隊向西甲的華歷簡奴提出收購左閘的查華利亞（Pep Chavarria），並已經進入最後階段，現時只餘下個條件。同時英國《鏡報》指，藍戰士也在留意波圖的葡萄牙門將迪奧高哥斯達（Diogo Costa），這位葡萄牙門將與曼聯曾有連繫，而解約金達6,000萬歐元。而倫敦的另一支球會熱刺考慮幫車路士「減磅」，相中藍戰士的塞內加爾前鋒尼高拉斯積遜（Nicolas Jackson），不過車路士標價達6,500萬英鎊。