恩芬天奴為出售股權計劃道歉　再被曝與摩洛哥交易

國際足協（FIFA）會長恩芬天奴（Gianni Infantino）就出售世界盃等賽事股權的融資計劃，面臨下台壓力。國際足協召開高層緊急危機會議後發聲明，承認在事件中犯下錯誤並向會員道歉，但會長恩芬天奴仍然獲得國際足協高級管理層全力支持，將繼續留任。然而英國《泰晤士報》揭露，恩芬天奴涉嫌與摩洛哥有交易，以爭取安排下屆世界盃在摩洛哥的卡薩布蘭卡進行決賽。

國際足協領導層周三（5日）在摩洛哥召開緊急危機會議，與會的包括秘書長加夫史唐（Mattias Grafstrom）和其他管理委員會成員，會後聲明重申對恩芬天奴的「全力支持」，提及出售賽事股權的計劃是犯下錯誤，相關程序本應用不同的方式處理，已致函國際足協理事會和各個成員協會道歉，並承諾會確保類似事件不再發生。