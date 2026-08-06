英超｜阿仙奴友賽不敵貝迪斯　阿列沙巴拿加判斷錯誤先失守

之前在西班牙友賽大勝基羅納，兵工廠季前的第2場熱身賽在愛爾蘭進行。由於西班牙及英格蘭的國腳因為世界盃而未歸隊，挪威隊長的馬田奧迪加特（Martin Odegaard）賽前也只是個人訓練。然而溫拿尼（Ethan Nwaneri）、夏維斯（Kai Havertz）以及前鋒的約基利斯（Viktor Gyokeres），還有新加盟的泰索利斯（Christos Tzolis）都在陣中。但兵工廠開賽9分鐘就失守，後備門將的阿列沙巴拿加迎接角球的判斷失誤，與隊友撞在一起下，由洛迪高列基美（Rodrigo Riquelme）把握機會射入，為貝迪斯領先。

英超冠軍的阿仙奴在季前的熱身賽失威，在都柏林以1:3不敵西班牙的貝迪斯，守門員的阿列沙巴拿加（Kepa Arrizabalaga）上半場初段的犯錯令球隊先落後，阿迪達（Mikel Arteta）指球隊對輸波非常憤怒，而這也是球隊所需要。

尼臣迪奧沙（Nelson Deossa）30碼的遠射，在26分鐘為貝迪斯拉開比數。之後阿仙奴由軒卡派爾（Piero Hincapie）門前撞入，在32分鐘追成1:2。但43分鐘兵工廠又失多球，柏保路科奴斯（Pablo Fornals）為貝迪斯再下一城，半場領先3:1。下半場兵工廠換入3個加比爾，加比爾馬天尼利（Gabriel Martinelli）、加比爾馬加希斯（Gabriel Magalhaes）和加比爾捷西斯（Gabriel Jesus），不過都無法追回比分，最終阿仙奴在第2場的熱身賽輸1:3。

新加盟門將有更好表現

主帥阿迪達在賽後表示：「最重要的是要贏這場比賽，但我們沒法贏到，從賽果來說是失望的。事實上我們用上25個球員，所以需要為比賽做一些背景說明。上半場，我們派出更多正選球員，兩件事截然不同。我們的比賽方式和我們的競爭力，因為在我們掌握的時間裡，我們有一些非常精彩的時刻。我們在禁區內外的比賽方式，特別是在我們習慣的水平上，都展現出了競爭力。顯然，還有一些需要改進的地方，比賽中也有一些正面的回應。有時候，糟糕的結果反而能激發我們更大的鬥志。」今場阿仙奴簽列斯聯簽入的法國門將梅斯利拿（Illan Meslier）在下半場入替阿列沙巴拿加，並且有較好表現，因此媒體預計，阿列沙巴拿加新季可能連第2門將的位置都不保。