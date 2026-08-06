轉會消息｜沙拿將投特拉布宗　利物浦擬又花逾億英鎊簽巴高拿

前英超神射手的穆罕默德沙拿（Mohamed Salah），在周三（5日）已落實加盟土耳其球會的特拉布宗，並在當地獲得大量球迷的歡迎。而沙拿之前效力的利物浦，據報準備以逾億英鎊收購巴黎聖日耳門的法國國腳巴特利巴高拿（Bradley Barcola），成為球會第3個億元收購。
史以百計的球迷在星期三於伊斯坦布爾的機場等待沙拿的到來，歡迎這位埃及球星。特拉布宗將在星期四為沙拿舉行簽約儀式，目前未知沙拿與特拉布宗的合約年期以及薪酬，不過他之前在利物浦的周薪達到40萬英鎊，而由於沙拿是自由身，故此特拉布宗可以將所有的開支都用在沙拿身上。特拉布宗上季聯賽取得第3名，因此沙拿仍有機會出戰歐洲賽，在月底會參與歐霸盃的外圍賽附加賽。34歲的沙拿在利物浦效力了9個球季後，今季以自由身離開晏菲路。土耳其媒體又報道，特拉布宗在考慮找來烏拉圭前鋒的達雲紐尼斯（Darwin Nunez）與沙拿重逢。
利物浦連續兩年破億收購
至於紅軍就有傳再斥逾億英鎊收購新球員。球隊最新的目標是PSG的法國翼鋒巴高拿，據報聖日耳門的叫價達1.45億英鎊，而如果轉會達成，巴高拿是繼去季的科利安華迪斯（Florian Wirtz）以及阿歷山大伊沙克（Alexander Isak）之後，第3位過億的收購。巴高拿過去兩季的歐聯決賽都只是後備上陣，他在PSG的位置要與格魯吉亞的基華拉斯基利亞（Khvicha Kvaratskhelia）及迪斯亞杜伊（Desire Doue）爭奪，因此之前未試過踢足90分鐘，因此他希望轉會尋求更多上陣時間。
《泰晤士報》指，紅軍同時也在尋求簽入另一位聖日耳門翼鋒的伊巴謙麥巴耶（Ibrahim Mbaye），邋有皇家馬德里的後衛魯爾阿辛斯奧（Raul Asencio），因為皇馬已通知阿辛斯奧可在今夏離隊。
西甲的皇家馬德里已經向雲尼斯奧斯祖利亞（Vinicius Junior）開出新合約，據報球會以及新主帥的摩連奴（Jose Mourinho）都希望他盡快動筆。而如果雲尼斯奧斯拒絕，據英國媒體指，阿仙奴會加快完成他的轉會。雲尼斯奧斯在星期一已經歸隊操練，在球會主席佩雷斯（Florentino Perez）要維持球隊的薪酬架構，或未能滿足雲尼斯奧斯的要求。「The Athletic」報道，皇馬就已經同意以1.4億歐元，簽入RB萊比錫的恩迪奧文迪（Yan Diomande）。
皇馬為簽洛迪放兩中場
皇馬據報同時願意放出曼聯的兩個目標球員，法國中場的卡馬雲加（Eduardo Camavinga）以及曹亞文尼（Aurelien Tchouameni），原因是球會希望從曼城收購中場的洛迪卡斯簡迪（Rodri）。另外英超的愛華頓從阿仙奴簽入挪威中場的基斯甸洛加特（Christian Norgaard）。32歲的洛加特上季以1,500萬英鎊從賓福特加盟兵工廠，並在各項賽事上陣20場，不過只有7場是英超比賽。拖肥糖今次只以不足一半的700萬英鎊就獲得這位挪威中場球員。