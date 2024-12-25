14億難找11人踢好波 中超外援︰中國教育制度不改難產球星

中國足球隊近年成績差強人意，屢被質疑為何一個14億人口大國就是不能找出11個「識踢波」的球員，一名於中超落班的意大利外援認為問題是出於中國的教育制度，令大多家長於14歲前必須為兒子選擇專心讀書，「若制度一天不改，永遠都難以挖掘到優秀足球人才」。

青少年由朝學到晚 還要做兩小時作業 今年中超以第6名完成的天津津門虎，攻入19球位列射手榜第三的28歲意大利前鋒孔帕尼奧(Andrea Compagno)完成於中國的首季後接受《米蘭體育報》採訪，談到中國足球的發展現狀。他直指中超星級外援不再，連巴西前國腳奧斯卡亦於上海上港發展8季後重返巴西加盟母會聖保羅，另外中國足協旗下只有1萬名註冊球員，直言基數太小，訓練和比賽強度亦不足。

足球無法提供未來保障 對於14億人口大國不能找出11個「識踢波」的球員，孔帕尼奧認為一切源自於中國在教育上的嚴格選拔，「有點介乎於學校和軍隊之間的嚴格管理，特別是紀律和成績方面」。他指中國青少年從早上7點開始學到晚上7點，回家還要做兩小時作業，每隔一段時間就會進行考試，「那些沒有通過考試的人就似被社會淘汰一樣」，中國家長在14歲左右必須做出選擇，是繼續讓孩子踢波還是專心讀書，「因為這是一個無法讓兩者結合的系統，家長們的選擇幾乎都是落在學習上，因為這能給孩子的未來更大的保障，而足球是無法提供的」。他直言除非中國能改變體制，否則永遠都難以挖掘到人才，培養出優秀的球員。

孔帕尼奧由羅馬尼亞球會布加勒斯特星隊來投，他稱雖然中國足球水平未如人意，但球迷非常熱情，球場觀眾從來不少於2萬人，有球迷每天在酒店或訓練場等待，令他感到滿滿的愛。對於在中國的最驚訝事件，他指是第一天抵達酒店，升降機有機械人打招呼及送餐飯了房間，「把我嚇了一跳」。

