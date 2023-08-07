16強硬撼英格蘭女足 「超霸鷹」冇有怕博[+2]

去年歐國盃盟主英格蘭女足，上仗狂數中國女足鋒芒畢露；但今天香港時間下午在布里斯班舉行的女足世盃16強，遇上底牌未揭兼續在「福地」出擊的「超霸鷹」尼日利亞女足，預期不再易踢，可博讓球主客和尼日利亞女足[+2](球賽編號FB8105，8月7日15:30開賽)。

英格蘭女足年輕翼鋒蘿倫占士(Lauren James)、貴為英超車路士國腳右閘列斯占士(Reece James)胞妹，一門雙傑；蘿倫上仗改踢攻中，入2球及交出3次助攻，助「三獅兵團」6比1大炒中國女足，3戰全勝入16強。不過球隊一早由箭頭羅素(Alessia Russo)打開缺口，加上主帥韋嘉文(Sarina Wiegman)因主將華殊(Keira Walsh)受傷，改踢「3-4-1-2」，令進攻多變及多達5球員在上仗入波，是大炒主因。

超霸鷹多休息一天

不過英格蘭女足頭兩仗面對海地女足及丹麥女足，俱只小勝1球，來到16強踢法又會小心為上；始終尼日利亞女足今屆「抗壓力」強，首戰0比0和奧運冠軍加拿大女足後，連同之後3比2擊敗澳洲女足及悶和愛爾蘭女足，今場將是連續3場在蘭格公園球場(Lang Park)的「福地」出擊，休息又較今場對手多一天，收以逸待勞之利。

再者，今屆已「開齋」的「超霸鷹」王牌前鋒、效力巴塞隆拿女足的奧蘇雅娜(Oshola)，上仗表現平平，更未有踢足全場，似留有以待；但這位助巴塞捧走應屆歐聯冠軍的射手，大賽經驗足，今場勢成「三獅」守將大患，尼日利亞女足判輸來來，或有驚喜。