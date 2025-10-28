20歲瑞士電單車手　比賽前遭從後撞飛情況嚴重

一名瑞士的電單車手迪韋拿（Noah Dettwiler）在周日（26日）馬來西亞的一場MotoGP入門的第3級賽事中賽車發生故障，被後來追上的冠軍車手羅達（Jose Antonio Rueda）撞到，雙雙需要用直升機送院，而迪韋拿雖然情況已經開始穩定，但仍然處於嚴重。

事故發生在Moto3的馬來西亞站賽事，在比賽前的熱身圈期間，迪韋拿的賽車疑是有故障，故他在賽道慢駛，不過剛好被後來以高速出彎的羅達撞上，迪韋拿整個人被撞至飛起與賽車彈向路邊。羅達與迪韋拿都需要由直升機送院，據迪韋拿的車隊表示：「諾亞（迪韋拿）在過去幾個小時進行了多次手術，已經有所好轉。不過根據他的主診醫生指出，他的情況雖然穩定，但仍然嚴重。」