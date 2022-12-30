2022體壇回顧｜張家朗登世一 傅家俊打出147 美斯圓夢 香港盛事回歸 邊樣最難忘？

2022年體壇是充滿驚喜的一年，本地盛事回歸、香港運動員創下佳績、世界盃北京冬奧、女子歐國盃又圓滿結束，全球體壇又再寫一段又一段熱血的童話故事，你又最印象深刻那一件事？

2022 年 1 月： 黃澤林奪澳網青年組男雙 大滿貫 香港18歲網球手黃澤林（Coleman）今年初與拍檔Bruno Kuzuhara合作，再次贏得澳網青年男雙冠軍，繼美網後第二度捧走青年大滿貫獎項，其後他於9月更打入美網青年組男單4強，創個人大滿貫單打最佳成績。

2022 年 2 月： 中國女足絕殺南韓捧亞洲盃 今年女子亞洲盃，中國女足於決賽大戰南韓，在半場落後兩球下，下半場中段於4分鐘內連入兩球扳平，至補時3分鐘「絕殺」對手以3:2反勝捧走亞洲盃，相隔16年再次封后。

2022 年 4 月： 張家朗 登上世界第一 香港「劍神」張家朗於4月在國際劍聯(FIE)男子花劍項的最新世界排名升上第一，創香港劍壇歷史，成為奧運金牌及世界排名的「雙世一」。這亦是張家朗首次在國際劍聯排名「世一」，是繼女子重劍代表江旻憓後，香港另一名世界排名第一劍手。

2022 年 5 月：傑志首晉級亞冠盃16強 港超球隊傑志在泰國最後一場亞冠盃J組，驚險地以2:2迫和日本球隊神戶勝利船，成為改制後史上首支晉級亞冠16強的香港球隊。

2022 年 6 月： 勇士相隔3年再奪總冠軍 連續兩年未能打入總決賽的金州勇士再度成為NBA的總冠軍。在第6場的系列賽，勇士在史堤芬居里（Stephen Curry）攻入34分之下，以103:90擊敗波士頓塞爾特人，場數以4:2取勝，相隔3年之後再奪總冠軍，居里除了贏得第4個總冠軍，他亦首次贏得總決賽的最有價值球員（MVP）。

2022 年 6 月： 香港54年後再入亞洲盃決賽周 亞洲盃外圍賽第3圈，香港足球隊以6分的成績取得分組次名晉級，這是香港自1968年後，再次打入亞洲盃決賽周。其中前鋒安永佳表現出色，多次入波加上俊俏外表，被外界指是「香港C朗」。

2022 年 8 月：英格蘭首奪女子歐國盃 女子歐國盃，英格蘭面對8屆冠軍的德國，在後備上陣的基莉（Chloe Kelly）在加時取得入球，以2:1贏波，歷史性取得英格蘭首個女足國際賽事冠軍。完成男子大國腳都無法做到的任務——「讓足球回家」。

2022 年 10 月： 世界桌球大師賽再辦 傅家俊交出147 香港世界桌球大師賽事隔5年後再舉辦，香港球手傅家俊Marco於主場球迷打氣下殺入決賽，與奧蘇利雲合演夢幻對決，更破紀錄逾8000人觀賽。雖然傅家俊於決賽以4：6惜負奧蘇，但前者於4強對希堅斯交出147全場球迷拍爛手掌，完賽後Marco更感嘆這是他打過最難忘的比賽。

2022 年 11 月： 七欖3年後再舉辦 姚錦成考慮再戰 因疫情停辦3年後，意味香港復常的香港國際七人欖球賽，今早完成最後一日賽事。在晚上的決賽，澳洲隊以20:17擊敗斐濟，贏得盃賽冠軍。而今日有約21,000人次入場觀賞賽事，而3日賽事共吸引超過65,000人次進場。 而港隊於名次賽兩度落敗，在爭第9位的半準決賽，以17比19僅負加拿大，落入第13位準決賽，再以17比24不敵日本，今屆賽事以5連敗結束。港隊老將、34歲的姚錦成曾預告今屆賽事告別主場球迷，但他賽後表示，會考慮下屆再戰香港七欖，希望帶著完美結局步出主場。

2022 年 12 月： 浪琴香港國際賽事 4.5萬觀衆入場 創3年新高 浪琴香港國際賽事在沙田馬場圓滿舉行，吸引了21匹海外和24匹本地等7個國家及地區的賽駒參與，全日上演四場國際一級賽，賽程由1,200米至2,400米，香港隊摘下其中3項一級賽的桂冠。賽事吸引4.5萬名觀眾入場，創3年來新高；投注額達17.29億。 焦點之一，是代表香港出戰、有兩屆香港馬王之稱的「金鎗六十」第三度出戰浪琴香港一哩錦標，但最終未能衛冕，被年僅4歲「加州星球」擊敗勇奪冠軍。全日壓軸上演的浪琴香港盃，香港代表「浪漫勇士」以四個半馬位輕鬆拋離日本代表「野田小子」，率先衝線。

何詩蓓力壓加拿大泳手Rebecca Smith及荷蘭新星Marrit Steenbergen奪標。(美聯社)

2022 年 12 月： 何詩蓓年尾復出奪8金 去年東京奧運奪兩銀的何詩蓓（Siobhan）於5月中休息時不慎跌倒扭傷足踝，至8月下旬復出後，連續於兩個本地賽奪牌，之後年尾出戰短池世界盃3站取得7金1銅，之後的短池世錦賽100自及200自分別取得1銀1金，年尾以8金1銀1銅完成今年賽事。