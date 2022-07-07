30歲韋舒亞又失業　136日後與丹麥球會解約

前英格蘭國腳，年僅30歲的韋舒亞（Jack Wilshere）在周三(7日)與丹麥超聯球會阿侯斯解約，僅在丹麥效力136日就再次成為自由身。

阿侯斯在周三發聲明表示，球會與韋舒亞經過短暫的商討後，決定與這位前阿仙奴中場解約。球會的體育總監，前利物浦守將的邦尼拜（Stig Inge Bjornebye）在聲明指:「我們全體感謝Jack在阿侯斯的這段時間。能與他一起工作是很美好的事情，而他亦分享了他那特別而美好的職業生涯經歷。他那自信的性格以及腳踏實地的態度，對阿侯斯的所有人都留下深刻的印象。他成為了我們球會的好友，我們希望他未來會更好，以及祝他投身的新挑戰能帶來好運。」

傳或轉任教練

韋舒亞亦在個人社交網站公布事件，自2月加盟阿侯斯，為球隊上陣14場，他表示：「我在阿侯斯的時光結束了，我與球會達成了協議，這對我來說是時候往前走。我想感謝在阿侯斯的每一位，由第一日他們就給予我支持和信心。球會展示對我給予不是很多人願意提供的信任。雖然成績得來不易，但球迷及球隊對我的支持是難以置信的。感謝你們歡迎我加入球會和這城市，祝你們有更好的未來。」

韋舒亞表示自己正在考慮未來的選揮。傳媒就估計，飽受傷患影響的韋舒亞，或會轉擔任教練的工作。