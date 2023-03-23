34歲奧斯爾宣布退役　職業生涯後期爭議不斷

前德國國腳，在2014年帶領國家隊取得世界盃的奧斯爾（Mesut Ozil），在周三（22日）公布退役。這位34歲的中場球員，在生涯末期飽受批評，最終他指自己因為近年的傷患，而決定提早與球會解約，離開足球的大舞台。
奧斯爾在社交媒體上表示：「這是一個充滿難以忘記時段和感受的美妙旅程。我有幸能成為職業足球員長達17年，現在我非常感謝能獲的這一個機會。然而在近數星期至數個月，受到傷患的影響，這越來越清晰地說，是時候退出足球的大舞台了。」
土耳其裔的奧斯爾，在德甲的史浩克04出道，之後加盟過雲達不萊梅，在2010年轉投西甲豪門皇家馬德里。2013年他以球會轉會費紀錄的4,240萬英鎊，轉投英超的阿仙奴，但之後亦因為表現走下坡，加上作為球隊的最高薪球員而備受球迷批評。到2021年離開由阿迪達領軍的兵工廠，加盟土耳其的費倫巴治。不過僅1年後因為與費倫巴治主帥不和，與球會解約。繼而轉投巴沙克舒希。在球會生涯他為不萊梅取得過德國盃冠軍以及歐洲足協盃亞軍，之後在皇馬贏過西甲及國王盃冠軍，在阿仙奴亦贏過4次足總盃及1次歐霸盃亞軍。
自稱遭歧視退出國家隊
在國家隊層面，奧斯爾代表德國上陣92次，並且在2014年帶領德國在巴西高舉世界盃，然而在4年後，德國在世界盃失利成為眾矢之的，之後他指不堪國內的指責，認為德國球迷因為他的土耳其血統而帶有歧見，憤而退出國家隊。