34歲奧斯爾宣布退役　職業生涯後期爭議不斷

前德國國腳，在2014年帶領國家隊取得世界盃的奧斯爾（Mesut Ozil），在周三（22日）公布退役。這位34歲的中場球員，在生涯末期飽受批評，最終他指自己因為近年的傷患，而決定提早與球會解約，離開足球的大舞台。

奧斯爾在社交媒體上表示：「這是一個充滿難以忘記時段和感受的美妙旅程。我有幸能成為職業足球員長達17年，現在我非常感謝能獲的這一個機會。然而在近數星期至數個月，受到傷患的影響，這越來越清晰地說，是時候退出足球的大舞台了。」