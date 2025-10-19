3x3籃球培訓計劃 宣揚禁毒防罪

「少年警訊禁毒防罪3x3籃球培訓計劃2025」決賽暨嘉年華今日(19日)於灣仔修頓遊樂場圓滿舉行。

結合防騙教育的「3x3籃球培訓計劃」由警務處港島警察總區2024年首次舉辦，並邀請本港出色的籃球運動員探訪港島區內的中學，提供籃球訓練之餘，藉此推廣防罪防騙訊息。

譚志源 ：透過籃球運動培育青年正向價值觀

今年香港賽馬會贊助逾160萬港元，於2025年5月聯同港島總區天使長行動委員會舉辦「香港警務處少年警訊禁毒防罪3x3籃球培訓計劃2025」，加入禁毒及反非法賭博的元素，並擴展至全港六大總區，共有66間中小學，超過6,000名師生參與

今日於灣仔修頓遊樂場圓滿舉行的「少年警訊禁毒防罪3x3籃球培訓計劃2025 」決賽暨嘉年華，設有約20個以防罪為主題的遊戲攤位，讓參加者認識毒品禍害和最新的詐騙手法；馬會亦在場內設置了互動籃球遊戲攤位，寓教於樂。

馬會公司事務執行總監譚志源表示馬會很榮幸能能夠夥拍香港警務處及天使長行動委員會推出此項計劃，透過籃球運動向年輕人宣揚遠離毒品、防罪，以及反非法賭博等訊息，培育青年正向價值觀，促進身心健康發展。馬會將繼續與香港特區政府和社會各界緊密合作，透過多元化的項目，協助青少年培養守法精神，明辨是非，遠離誘惑和非法賭博，成為積極健康、有責任感的新一代。