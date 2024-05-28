51個月禁賽期今結束 孫楊證復出：最大敵人是自己

中國泳手孫楊因拒絕接受突擊藥檢，違反藥檢條例，被判罰禁賽4年3個月的裁決今日屆滿。32歲的孫楊接受內媒澎湃新聞採訪時確認會復出參賽，外界預計他復出首站會是8月的全國游泳夏季錦標賽，及有望於明年代表浙江隊出戰大灣區全運會。

孫楊表示過去的4年，雖然痛苦又漫長，惟沒有徹底放縱自己，仍天天一個人游泳，期間亦組織了家庭(與體操女神張豆豆成婚)，花更多時間陪伴家人，亦有去讀書進修，回想起來覺得收穫是遠遠大於遺憾。他稱這些都已過去，現在決定重返賽場，給自己一個交待，「現在我只想跟自己比，最大的敵人就是自己」，他覺得現時心理狀態比之前更加強大，會爭取為支持者游多些比賽。

事發在2018年9月，藥檢人員到孫楊家中突擊採樣，期間與孫楊一方衝突，孫楊指藥檢人員未能提供有效的授權文件，質疑他們不具備資格，拒絕提供尿液樣本，保鑣並以鐵鎚打爛已抽取的血液樣本瓶。體育仲裁法庭裁定孫楊違反《世界反興奮劑條例》，一度重罰禁賽8年。孫楊提出上訴後獲准撤銷裁決重審，國際體育仲裁法庭最終判罰他禁賽4年3個月，缺席東京奧運、杭州亞運，亦未能趕上巴黎奧運的國內選拔賽。

孫楊在2012年倫敦奧運為中國首奪男子游泳金牌，連同2016年里約奧運，累計奪得3金2銀1銅。他自2009年出戰世界游泳錦標賽以來，共取得11面金牌。

