55歲三浦知良再挑戰歐洲　傳加盟葡萄牙乙組

在日本國家隊返回日本的時候，三浦知良在同日出發葡萄牙。日本傳媒表示，三浦已抵達葡萄牙波爾圖近郊的小鎮，視察奧利維倫斯的設備及環境。三浦今年以借用方式，從日乙的橫濱FC加盟非職業聯賽的JFL球會鈴鹿得分者，不過鈴鹿得分者因為球會的管理問題，以及捲入打假波的醜聞，令球隊喪失升上職業聯賽的資格。而三浦知良在兄長三浦泰年的領軍之下，協助球隊以第9位完成聯賽。

日本傳媒指，雖然JFL的理事長希望三浦留在JFL聯賽，不過由於鈴鹿得分者在興建新球場以及升上日丙聯賽的希望幻滅後，將難以留住這位日本國寶。而三浦原屬的橫濱FC，球會所屬的母公司與奧利維倫斯達成合作，故此也將以借用三浦到葡萄牙加強合作關係。球會老闆小野寺裕司表示，與奧利維倫斯的合作是希望能以此作為隊中青年球員轉會歐洲的窗口。而傳媒相信，將三浦借至葡萄牙，將可鞏固兩支球隊的合作。

先觀察當地設施

三浦在出發葡萄牙前表示：「我還沒有決定，先看看設施及環境吧。」他又表示會看看球隊的比賽。而球會的領隊有要求三浦留在當地參與訓練，不過三浦表示自己在休季期間沒有鍛鍊而拒絕。日本傳媒表示，除了轉戰海外，仍有可能加盟日丙，有前香港球員歐陽耀冲效力的YSCC橫濱，不過三浦似乎對葡萄牙的興趣較大，並表示在語言方面沒有問題。

55歲的三浦知良已是世界最年長的職業球員，在年輕時曾到巴西學法，之後亦效力過意大利的熱拿亞、克羅地亞的薩格勒布戴拿模，在2005年亦加盟過澳洲的FC悉尼，今次將是第5次到海外效力。