泰臣在5月26日飛往洛杉磯的航班上感到噁心及暈眩，一度要在機上接受緊急治療，後證實為潰瘍發作，於是雙方協定將拳賽延期。近日泰臣在媒體發表會上發聲明表示「嘿，聽著，我剛剛準備好。事實是一個YouTuber對賽最強大的拳手。」泰臣稱他在兩三周前恢復了訓練，感覺很好。雖然醫師囑咐他需減輕訓練量，但他自言目前處在1990年代以來最佳的體態，並表示很快就會重投正常訓練。27歲的Jake Paul擁有2070萬追隨者，雖然在現場發出噓聲但他豪不在意︰「泰臣已過氣20年了。」

58歲的拳王泰臣（Mike Tyson）與27歲YouTuber拳手保羅(Jake Paul) 的網紅拳擊賽正式落實將在美國時間11月15日，於AT&T Stadium 開戰。賽事原於7月20日舉行，但因泰臣潰瘍發作而延期，現在拳王泰臣已擺脫健康問題可以出戰。

賽前放話火藥味濃

雙方在媒體發佈會上互不相讓，各放狠話表示要將對方KO，令比賽氣氛預熱及話題度都不斷上升。而泰臣今次面對的對手是27歲的保羅，兩人相差整整31歲，引發熱議。屆時Netflix將首次進行格鬥賽事轉播。

泰臣被公認為史上最偉大的拳擊手之一，他在20歲時就成為史上最年輕的重量級冠軍，職業生涯贏得50場比賽，其中44場KO，是拳擊界無人不知的傳奇人物。