網球｜外卡球手20次雙錯誤捧蛋出局　被質疑「佢真係唔識㗎喎」

在非洲肯雅首都內羅比的一場網球賽，引起了網民的關注。全因為其中一位埃及女網球手的表現糟透，她在全場20次發球雙錯誤之下，以兩盤0:6、0:6被淘汰。賽會事後承認，她不應獲得外卡的資格。

這是一場由肯雅網球協會主辦的國際網球協會（ITF）的W35級別比賽，是ITF巡迴賽5個級別中第4級的賽事。比賽在內羅比舉行，其中獲得外卡參賽的埃及球手艾杜卡達（Hajar Abdelkader）對世界排名1,026的德國球手舒哈達爾（Lorena Schaedel）。不過艾杜卡達的表現令人質疑她是否懂得網球，因為她連發球時擊中網球都有困難，而且也不懂得發球的站位規則，結果全場自己20次發球雙錯誤，以兩盤0:6、0:6的極差劣表現被淘汰。