NBA｜獨行俠作客2分不敵爵士　公牛球場漏水延期

猶他爵士終結5連敗，球隊主場在麥簡倫（Lauri Markkanen）轟入33分之下，以116:114險勝達拉斯獨行俠。同日原定4場的比賽，不過芝加哥公牛主場對邁亞密熱火的比賽，因為公牛主場出現滲漏，比賽被迫延期。
擁有新秀狀元法拉格（Cooper Flagg）的獨行俠，今場有「AD」安東尼戴維斯（Anthony Davis）及基利湯臣（Klay Thompson）壓陣。不過面對之前連輸5場的爵士，首節就被主隊領先。爵士在第2節拉開過最多的14分後，被獨行俠慢慢追回，第3節獨行俠在麥斯基士堤（Max Christie）及安東尼戴維斯力追下，進入第4節前反先89:88。第4節末段獨行俠曾領先過7分，不過之後爵士以一段12:0攻勢反超獨行俠之後未能再追回落差，以114:116落敗。獨行俠以14勝24負在西岸排11，落後第10的孟菲斯灰熊2.5場，而爵士就以13胯24負排西岸13。
獨行俠3人取超過20分都輸
兩隊同樣各有5人取得雙位得分，而且爵士上陣的10人全部都有得分，當中爵士最高的麥簡倫攻入33分及7個籃板。至於獨行俠其實有3名球員得分都多過20分，當中狀元法拉格有29分、10個籃板及8次助攻，AD亦有21分及11個籃板，而K湯就攻入6個3分的23分，但是獨行俠還是無力回天。
同日的比賽，印第安納溜馬作客以114:112贏夏洛特黃蜂，明尼蘇達木狼主場131:122擊敗克里夫蘭騎士。而原定的另一場，公牛的主場因為芝加哥的天氣，球場出現漏水的情況，雖然場地人員用毛巾多次清理，不過仍是無法進行比賽。