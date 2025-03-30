AC米蘭足球學院香港落戶啟德體育園 名宿巴里斯訪港主持開幕

AC米蘭宣布與山度士足球學校合作，成立「AC米蘭足球學院香港」。新計劃將提供頂級設施及創新訓練方法，為本港社區帶來長遠的正面影響，並標誌著紅黑軍團長期致力青年發展及推廣體育文化的重要里程碑。 這項合作計劃於2025年3月30日（星期日）假啟德零售館天台舉行成立典禮。AC米蘭榮譽副主席巴里斯（Franco Baresi）重臨香港，並與新校總監陳祖龍、香港足球代表隊名宿山度士 （Leslie Santos）、陳樹明及陳肇麒為學院在香港首個專屬球場舉行動土儀式。

AC米蘭學院拓展計劃 建立全方位青訓體系

活動上巴里斯更即場考驗陳肇麒、港將伍瑋謙足球技術。同場更有港將林樂勤、林樂賢、陳潤潼、林衍廷到場支持。活動結束後，巴里斯更成為首位踏足啟德主場館的AC米蘭球星，實地體驗球場的整體設施，並為球隊未來的合作與發展進行場地視察。

這次AC米蘭足球學院計劃的拓展，旨在建立訓練方法理論、體育價值觀與社區參與的新標準，為3至18歲年青球員提供全方位發展的完整培育體系。經紅黑軍團認證的教練，以聚焦創新與人才培養的「AC米蘭訓練模式」，令學員得以接受激發技術潛能與個人成長的高水平訓練。

巴里斯於典禮中表示：「我們非常自豪能在香港開設新學院，並與本地社區分享價值觀。我們堅信足球具有教育、成長與融合的力量，希望通過學院為香港年青球員提供依照『AC米蘭訓練模式』原則進行培訓的機會。相信學院將成為本地青年足球的重要指標，並進一步鞏固球會與香港球迷的聯繫。」