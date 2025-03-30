AC米蘭足球學院香港落戶啟德體育園 名宿巴里斯訪港主持開幕

AC米蘭宣布與山度士足球學校合作，成立「AC米蘭足球學院香港」。新計劃將提供頂級設施及創新訓練方法，為本港社區帶來長遠的正面影響，並標誌著紅黑軍團長期致力青年發展及推廣體育文化的重要里程碑。
這項合作計劃於2025年3月30日（星期日）假啟德零售館天台舉行成立典禮。AC米蘭榮譽副主席巴里斯（Franco Baresi）重臨香港，並與新校總監陳祖龍、香港足球代表隊名宿山度士 （Leslie Santos）、陳樹明及陳肇麒為學院在香港首個專屬球場舉行動土儀式。
AC米蘭學院拓展計劃 建立全方位青訓體系
活動上巴里斯更即場考驗陳肇麒、港將伍瑋謙足球技術。同場更有港將林樂勤、林樂賢、陳潤潼、林衍廷到場支持。活動結束後，巴里斯更成為首位踏足啟德主場館的AC米蘭球星，實地體驗球場的整體設施，並為球隊未來的合作與發展進行場地視察。
這次AC米蘭足球學院計劃的拓展，旨在建立訓練方法理論、體育價值觀與社區參與的新標準，為3至18歲年青球員提供全方位發展的完整培育體系。經紅黑軍團認證的教練，以聚焦創新與人才培養的「AC米蘭訓練模式」，令學員得以接受激發技術潛能與個人成長的高水平訓練。
巴里斯於典禮中表示：「我們非常自豪能在香港開設新學院，並與本地社區分享價值觀。我們堅信足球具有教育、成長與融合的力量，希望通過學院為香港年青球員提供依照『AC米蘭訓練模式』原則進行培訓的機會。相信學院將成為本地青年足球的重要指標，並進一步鞏固球會與香港球迷的聯繫。」
學院以「WE FUTURE, WE ACADEMY」作為口號，寓意全力以赴為學員的未來發展，奠定更堅實的基礎。今次計劃將提供一千個免費學額，讓弱勢社群中具潛質的年青人，亦能接受專業足球青訓。除了足球技術的提升，學院更致力成為體育啟蒙、社會融合、公平競爭與尊重精神的中心，進一步實現AC米蘭以足球作為教育與激勵學員的長期承諾。
頂級教練團隊打造精英培訓
學院教練團隊實力雄厚，由本地現役或退役香港足球代表隊組成之外，AC米蘭青訓教練更將於夏天加盟。為確保優質訓練體驗，AC米蘭足球學院香港將設立首個專屬七人仿真草球場，並計劃加建上蓋，加上藍田分校作為年青學員訓練基地，以先進設施提供安全及充滿啟發性的環境。
此項拓展計劃彰顯AC米蘭對深化香港及東南亞地區連結的長期承諾，計劃實現有賴與山度士足球學校的緊密合作。學院致力將足球轉化為社會福祉與個人成長的推動力，透過球會價值觀與精英培訓，引導年青球員全面發展。