AC米蘭 意大利盃有力屠「狼」

A米去年尾由前波圖主帥干斯卡奧接手，即連挫祖雲達斯及國際米蘭，捧走意超盃；球隊雖然新一年表現反覆，歐聯分組賽以第13名完成，要跟飛燕諾作兩回合比賽，爭入16強一席位。但球隊在冬窗空前積極，重要加盟球員包括英格蘭右閘基爾獲加、葡萄牙攻中祖奧菲歷斯及飛燕諾的墨西哥射手辛迪亞高基文尼斯；決心在下半季圖強，既然聯賽只排第8，落後榜首拿玻里19分，爭盃自然是頭號目標。

聯賽皆失意的AC米蘭及羅馬，今夜將在意大利盃8強碰頭，尋求另一出路；其中「紅黑兵團」A米級數較高，在冬窗轉會動態積極，決心圖強，今夜有力氣走「首都狼」羅馬，可熱捧主勝。(球賽編號FB7090，2月6日04:00開賽)

紅黑兵團上圈意盃派出拉菲爾利亞奧、卓禾斯等正選鋒將掛帥；譚美阿巴謙擔任正箭頭，他們分別交出入球及助攻，助球隊6比1大勝意乙薩斯索羅晉級。法國中場尤索夫科芬拿上仗聯賽米蘭打吡和波一役停賽，今場可以復出，球隊軍容完整。

雲尼亞里穩住羅馬陣腳

對手羅馬自從老帥雲尼亞里去年11月中旬接任後，表現亦回穩，上仗意甲主場苦戰逼和拿玻里後，暫時再落後A米4分排聯賽第9。球隊在歐霸同樣要進入淘汰賽附加賽，要在兩回合鬥波圖決生死。「首都狼」上圈意盃靠射手多夫碧入2球，4比1大勝意乙森多利亞，同樣未受考驗；只是球隊在冬窗加入丹麥中堅域陀尼路臣、法國年輕中場杜亞夫及荷蘭左閘沙拿伊迪尼，級數平平，未必可即時起到作用。