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體育
2022-07-22 13:47:15

adidas復刻Crazy 1、Crazy 97 EQT！重現高比入樽奪冠時刻

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高比拜仁於職業生涯早期為adidas球星，當時為他所推出的籃球鞋亦是球鞋圈的話題，今個7adidas便再次復刻經典籃球鞋adidas Crazy 97 EQTadidas Crazy 1，兩對充滿歷史意義的話題鞋款再冷勾起高比迷的回憶。

1997年入樽賽，高比拜仁奪冠時便穿上adidas的Crazy 97 EQT。

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1997年克里夫蘭NBA明星賽上，高比拜仁成為當時NBA史上最年輕的入樽賽冠軍，他腳下所穿的EQT Elevation亦成為不少球迷心中的經典。如今這雙籃球鞋再次以Crazy 97 EQT回歸，保留了復古外觀、改為黑白色為主及皮革材質，再用上包括當時最具代表性的Feet You Wear天足科技應用在鞋底。

即睇Crazy 97 EQT細節位

adidas Crazy 97 EQT adidas Crazy 97 EQT售價為1,099元。 adidas Crazy 97 EQT售價為1,099元。 adidas Crazy 97 EQT adidas Crazy 97 EQT

重溫高比拜仁於1997年入樽賽奪冠

adidas Crazy 1 為高比拜仁首對簽名籃球鞋。

adidas Crazy 1 為高比拜仁首對簽名籃球鞋。

到了2000年時，adidas便為高比拜仁推出首對簽名籃球The Kobe」，也就是現在的 adidas Crazy 1Crazy 1以跑車為設計靈感，與傳統籃球鞋設計不同，今年adidas就再次復刻，以簡約黑白色配合跑車外形的流線型鞋身輪廓，鞋領與鞋舌採用加厚設計，完美重現標誌性的 SHELL-TOE 貝殼鞋頭等經典設計元素，富有立體凹凸感的三間標誌展現獨具一格的前衛美學，結合 TORSION 防扭系統的 adiPRENE 緩震中底提供穩定支撐與舒適腳感。

即睇Crazy 1細節位

adidas Crazy 1售價為1,199 adidas Crazy 1 adidas Crazy 1 adidas Crazy 1 adidas Crazy 1

adidas Crazy 97 EQTadidas Crazy 1將分別於722日及729起於adidas官網及銅鑼灣旗艦店發售。

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