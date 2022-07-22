adidas復刻Crazy 1、Crazy 97 EQT！重現高比入樽奪冠時刻

高比拜仁於職業生涯早期為adidas球星，當時為他所推出的籃球鞋亦是球鞋圈的話題，今個7月adidas便再次復刻經典籃球鞋adidas Crazy 97 EQT與adidas Crazy 1，兩對充滿歷史意義的話題鞋款再冷勾起高比迷的回憶。

1997年入樽賽，高比拜仁奪冠時便穿上adidas的Crazy 97 EQT。

於1997年克里夫蘭NBA明星賽上，高比拜仁成為當時NBA史上最年輕的入樽賽冠軍，他腳下所穿的EQT Elevation亦成為不少球迷心中的經典。如今這雙籃球鞋再次以Crazy 97 EQT回歸，保留了復古外觀、改為黑白色為主及皮革材質，再用上包括當時最具代表性的Feet You Wear天足科技應用在鞋底。 即睇 Crazy 97 EQT細節位

重溫高比拜仁於1997年入樽賽奪冠

adidas Crazy 1 為高比拜仁首對簽名籃球鞋。

到了2000年時，adidas便為高比拜仁推出首對簽名籃球鞋「The Kobe」，也就是現在的 adidas Crazy 1。Crazy 1以跑車為設計靈感，與傳統籃球鞋設計不同，今年adidas就再次復刻，以簡約黑白色配合跑車外形的流線型鞋身輪廓，鞋領與鞋舌採用加厚設計，完美重現標誌性的 SHELL-TOE 貝殼鞋頭等經典設計元素，富有立體凹凸感的三間標誌展現獨具一格的前衛美學，結合 TORSION 防扭系統的 adiPRENE 緩震中底提供穩定支撐與舒適腳感。 即睇 Crazy 1細節位