adidas推Run for the Oceans 2022 每運動10分鐘便清理1個塑膠樽廢料

adidas日前於西九舉辦了Run for the Oceans的展覽。

現在不只運動可以為環保出一分力,連行路都可以救地球。adidas於近年推動Run for the Oceans,希望透過運動關注海洋塑廢料問題,今年便推出在自家跑步app上,用家每運動10分鐘包括跑步、打波、單車及行路,adidas與Parley便會清理1個塑膠樽重量的塑膠廢料。

日前adidas於西九文化區囍公館設置小型展覽宣傳Run For the Oceans,邀請多名跑手黃啟樂、羅映潮及藝人余曉彤等出席活動宣揚環保訊息。現時跑手只需即日起至6月8日,下載adidas running app,於社群上登記加入Run For The Oceans挑戰,便可透過不同運動為環保出一分力,每10分鐘adidas與Parley便會從海灘及島嶼上清理相當1個塑膠樽重量的塑膠廢料,上限高達250,000公噸。