adidas推Run for the Oceans 2022 每運動10分鐘便清理1個塑膠樽廢料

現在不只運動可以為環保出一分力，連行路都可以救地球。adidas於近年推動Run for the Oceans，希望透過運動關注海洋塑廢料問題，今年便推出在自家跑步app上，用家每運動10分鐘包括跑步、打波、單車及行路，adidas與Parley便會清理1個塑膠樽重量的塑膠廢料。
日前adidas於西九文化區囍公館設置小型展覽宣傳Run For the Oceans，邀請多名跑手黃啟樂、羅映潮及藝人余曉彤等出席活動宣揚環保訊息。現時跑手只需即日起至6月8日，下載adidas running app，於社群上登記加入Run For The Oceans挑戰，便可透過不同運動為環保出一分力，每10分鐘adidas與Parley便會從海灘及島嶼上清理相當1個塑膠樽重量的塑膠廢料，上限高達250,000公噸。
此外，adidas亦與FAM囍公館推出RFTO期間限定餐單，以海洋為主題的菜式和飲品，顧客只要有下載adidas running app及登記Run For The Oceans，便可獲贈adidas不銹鋼飲管1套。
Run For The Oceans 2022參加方法：
- 下載adidas running app並登記成為用戶
- 選取「社群COMMUNITY」
- 由即日起開始登記加入Run For The Oceans挑戰
- 於5月23日至6月8日期間，記錄跑步及其他跑步為基礎的運動時間