Adidas禁德國球迷印波衫　因「4」字似「S」與納粹標誌相似

德國國家隊早前宣布，將與adidas結束合作70多年的關係，並在2027年轉與美國的體育品牌Nike合作。而Adidas亦在近日停止了德國隊的印字服務，原因並非與德國足協交惡，而是當中的字型可能被指與納粹標誌有關。

Adidas的發言人向外國媒體表示，他們會停止有關為客人印號碼的服務。據報是因為德國隊的4號字型，形象似「S」字，而「SS」是納粹德軍的「黨衛隊」（Waffen-SS）的名字，被視為在當年犯下嚴重反人類罪行部隊，他們當中包括納粹德國的秘密警察，並作為納粹集中營的守衛，而有關球衣的44號被指符號像「SS」。Adidas的發言人就否認是故意，並稱公司反對任何的仇外心理以及反猶太主義等。