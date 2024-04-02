Adidas禁德國球迷印波衫　因「4」字似「S」與納粹標誌相似

德國國家隊早前宣布，將與adidas結束合作70多年的關係，並在2027年轉與美國的體育品牌Nike合作。而Adidas亦在近日停止了德國隊的印字服務，原因並非與德國足協交惡，而是當中的字型可能被指與納粹標誌有關。
Adidas的發言人向外國媒體表示，他們會停止有關為客人印號碼的服務。據報是因為德國隊的4號字型，形象似「S」字，而「SS」是納粹德軍的「黨衛隊」（Waffen-SS）的名字，被視為在當年犯下嚴重反人類罪行部隊，他們當中包括納粹德國的秘密警察，並作為納粹集中營的守衛，而有關球衣的44號被指符號像「SS」。Adidas的發言人就否認是故意，並稱公司反對任何的仇外心理以及反猶太主義等。
英國廣播公司（BBC）又指，Adidas向他們指出，有關的字型是由德國足協與他們的合作夥伴設計，不過德國足協方面回應指，他們的設計提交到歐洲足協審視，但當中沒有人認為帶有納粹的象徵。不過他們仍表示會另外再設計4號字型的替代方案。
結束70多年合作
德國國家隊早前宣布與Adidas結束自1950年代以來的合作，被指為「向錢看」，因為德國足協選擇了斥鉅額贊助的Nike而不繼續與德國本土的Adidas合作。而今次為歐洲國家盃而推出的粉紅色作客球衣亦因為與德國傳統作客顏色不同而引起議論，當中支持者就解釋是接納多元文化，但批評者指德國足協只是為賺取更多的分紅。