adidas Adizero Adios Pro 3 6月23日正式發售

近年風評不俗、一出貨便賣斷的Adizero Adios Pro系列終於推出新款，全新Adizero Adios Pro 3將會在6月23日於adidas官網發售。今次以黑色配螢光綠色的Adios Pro 3外型與之前推出的 Takumi Sen 8 有點相似，同樣以雙層Lightstrike Pro泡棉為中底，目測外底又如Takumi Sen 8般「偷位」減輕重量，官方便指不止鞋面有更新，碳纖維ENERGYRODS亦升級至2.0，加強穩定支撐和能量回饋。

Adizero Adios Pro 3主要特點：

ENERGYRODS 2.0——以往分開的五根碳纖維在新一代合併為整體結構，帶來協調一致的最佳剛性，嵌入中底並與蹠骨保持平行，提供穩定支撐和能量回饋，減低能量損耗。 Lightstrike Pro泡棉——雙層彈性Lightstrike Pro泡棉中底為跑者提供緩震效能和能量回饋，支援跑手的半馬至全馬長距離比賽。 全新鞋面——為比賽而設計的全新輕量鞋面，極致輕巧，兼具針對性支撐效能。 CONTINENTAL™ 橡膠外底——提供出色抓地力，有助更快更靈活地過彎。 以回收再造環保物料製成——部分採用以廢料回收再造而成的高效能環保物料製成，貫徹adidas的可持續理念，協助終結塑膠污染。

Adios系列過往都是破紀錄的代名詞，由2008年Adios 1為首次打破2:04馬拉松世界紀錄，到Peres Jepchirchir穿上Adios Pro 2 在同一年贏得奧運金牌和紐約馬拉松，去年Senbere Teferi又以Takumi Sen 8 打破5 公里世界紀錄，都證明這個系列的實力。不過Adizero Adios Pro 3雖然有助跑手加速，但其去貨量同樣極速，去年Pro 2推出時便有長時間賣斷市，有興趣的跑手便要在下周四搶鞋了。