ASICS Magic Speed 3跑鞋實測｜全面進化 CP值再提高的速度訓練鞋

日本運動品牌ASICS近年火力全開，由大受好評的全掌碳板跑鞋METASPEED系列，到今個系列大改革的Nimbus 25都予人驚喜。當CP值超高的Magic Speed系列亦迎來新款，Magic Speed 3針對不同項目作調整，性能再升級下直逼比賽戰鞋。

ASCIS的Magic Speed系列跑鞋以相對較親民的腳感及價格進軍跑界，改版甚至來得比旗艦跑鞋Metaspeed系列來得更快。Magic Speed第3代亦見到ASICS對其重視，今次中底直接用上雙層 FF BLAST+ 強化回饋彈性，兩層發泡材料中間放入全掌式碳纖維TPU板，基本推進已較上一代升級。

加 闊前掌增穩定性

品牌甚至顧及跑手對穩定性的要求，官方資料顯示Magic Speed 3加大變闊前掌，每腳落地觸地面積大亦有助維持跑姿，加上今次亦同時推出2E闊鞋楦款式，腳細的跑手不會再有兩側壓迫的不適感，跑手有更多選擇。

重量、鞋面透氣亦有改善

鞋面物料是另一大升級，改用MOTION WRAP透氣網眼材質直接和Metaspeed系刑看齊，透氣（透視感同樣）是頂級，既輕薄又透氣，一路跑來就像是感覺到風飄過腳掌的程度。最大升級為鞋身由上一代的237g減至今代220g，而筆者穿上腳後亦完全不覺得推力有任何減少，反而前掌發力可快速離地，相比Magic Speed 2 鞋跟的腳感較紮實，Magic Speed 3彈性更突出，每一步都更容易發力。另一個私人感覺是白色配色充滿速度感，ASICS真的很清楚消費者想要甚麼。