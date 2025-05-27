C朗又想「撇」？煞科後留下暗示　傳轉戰巴西參與世冠盃

沙特阿拉伯聯賽在周一（26日）的煞科戰，40歲的基斯坦奴朗拿度（Cristiano Ronaldo）雖然再為艾納斯建功，但球隊還是以2:3不敵聯賽第10的艾法特。賽後他在社交平台表示：「這一章已經結束」，令人懷疑他將離開沙特聯賽。有指這位葡萄牙國腳收到巴西球會的招手，可能想到巴西並參與下月的世界冠軍球會盃。

上星期已有外國媒體指，有不透露名字的巴西球會，向C朗開出斟介，並以包括參與世冠盃作為目標吸引其加盟。這位前皇家馬德里及曼聯的前鋒，雖然效力了艾納斯兩個賽季，但未能為這支沙特球會取得聯賽錦標，在今屆的亞冠盃也在四強被日本的川崎前鋒擊敗。在「宿敵」的美斯（Lionel Messi）將代表美職球會的國際邁亞密出戰世冠盃之時，C朗卻未獲得入場券，故此轉投一支具世冠盃資格的球隊是最快捷的途徑。