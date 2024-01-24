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體育
2024-01-24 12:02:46

C朗受傷深圳友賽被迫延期 球迷衝擊酒店「維權」

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C朗受傷深圳友賽被迫延期 球迷衝擊酒店「維權」

C朗受傷深圳友賽被迫延期 球迷衝擊酒店「維權」

沙特阿拉伯聯賽球隊艾納斯原定今日(24日)及周日(28日)在深圳友賽上海申花及浙江隊，惟因陣中頭號球星C朗拿度因小腿肌肉受傷無法上陣，故賽會宣布兩仗表演賽皆延期，並為球迷安排退票。大批球迷不滿安排，昨晚衝擊酒店門口表不滿。

主辦方昨晚在深圳舉行記者會，宣布由於C朗身體原因無法上場，比賽將延期舉行，會盡快安排退票，向廣大球迷致歉，表明會賠償機票酒店費用。 主辦方昨晚在深圳舉行記者會，宣布由於C朗身體原因無法上場，比賽將延期舉行，會盡快安排退票，向廣大球迷致歉，表明會賠償機票酒店費用。 主辦方昨晚在深圳舉行記者會，宣布由於C朗身體原因無法上場，比賽將延期舉行，會盡快安排退票，向廣大球迷致歉，表明會賠償機票酒店費用。 C朗於記者會上道歉期間被指不停玩手機，有球迷質疑態度欠誠意，但亦有網民指是翻譯器，看手機只是在看稿。 沙特阿拉伯聯賽球隊艾納斯原定今日(24日)及周日(28日)在深圳友賽上海申花及浙江隊，惟因陣中頭號球星C朗拿度因小腿肌肉受傷無法上陣，故賽會宣布兩仗表演賽皆延期，並為球迷安排退票。 大批球迷不滿安排，昨晚衝擊酒店門口表不滿。 大批球迷不滿安排，昨晚衝擊酒店門口表不滿。 大批球迷不滿安排，昨晚衝擊酒店門口表不滿。 大批球迷不滿安排，昨晚衝擊酒店門口表不滿，大批公安趕至維持秩序。 大批球迷不滿安排，昨晚衝擊酒店門口表不滿。

主辦方賠償機票酒店費用

主辦方昨晚在深圳舉行記者會，宣布由於C朗身體原因無法上場，比賽將延期舉行，會盡快安排退票，向廣大球迷致歉，表明會賠償機票酒店費用。

C朗在記者會表示，「今日是很難過的一天，想對中國球迷說對不起。在足球世界有些事我們不能控制，我22年的足球生涯並不是經常受傷，所以我特別感到難過。我與球會艾納斯都希望來中國享受這旅程，在2003、2004年已經來過中國，我感覺中國是我另一個家鄉。」C朗於記者會上道歉期間被指不停玩手機，有球迷質疑態度欠誠意，但亦有網民指是翻譯器，看手機只是在看稿。

未赴華前已受傷 官方被指隱瞞消息

據指上周已有沙特傳媒披露，C朗未赴華前已受傷，要休息兩至三周，但官方未及時公布消息，C朗抵達後，主辦方仍聲稱他會踢足兩場賽事。內地大批球迷為現場一睹C朗獻技，昨日已由各地赴深圳，但得知突然延期後怒不可遏，衝擊艾納斯下榻的酒店門口，要求主辦方解釋交代，場面一度失控，有酒店工作人員也無辜淪為C朗球迷指罵的目標，大批公安及後趕至維持秩序。

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